Top 7 des applications de dictionnaire pour Android

Vous avez besoin de corriger un mot et vous n’avez pas de dictionnaire sous la main ? Avec ces outils de poche, vos problèmes appartiendront au passé.

Les appareils mobiles ont simplifié l’utilisation de nombreux outils tels que les appareils photo, les magnétoscopes, les livres… Et l’un des ouvrages de référence qui a été presque entièrement remplacé a été le dictionnaire.

Ce livre incroyable capable de faire augmenter notre vocabulaire de façon exponentielle et conçu pour répondre à presque toutes les questions, il est possible de le transporter dans votre poche grâce aux applications Android.

Si vous voulez savoir quelles sont les 7 meilleures applications de dictionnaire qui existent pour les téléphones Android, jetez un œil à cette liste d’options.

Meilleures applications de dictionnaire espagnol pour Android

Dictionnaire RAE et ASALE

Dictionnaire Espagnol Smartpcx

Dictionnaire des synonymes et antonymes

Dictionnaire QuickDic

Dictionnaire & Traducteur

dict espagnol

Mon dictionnaire personnel – WordTheme

Que vous soyez en train d’étudier ou que vous ayez besoin de résoudre une question d’orthographe, il est préférable d’avoir un dictionnaire toujours à portée de main, cependant, en emporter un partout avec vous serait un peu encombrant.

Et bien que nous sachions qu’il existe des applications qui vous aideront à apprendre le vocabulaire anglais et des applications pour apprendre l’orthographe avec votre mobile, aujourd’hui, vous verrez des applications de dictionnaire qui sont idéales pour vous.

Dictionnaire RAE et ASALE

Le RAE en tant qu’organisation existe depuis 1713, et au fil du temps, il a évolué et s’est adapté aux nouvelles technologies. Oui, comme prévu, le RAE dispose d’une version mobile très efficace, qui intègre tous les mots de la langue espagnole et à chaque fois des mots sont supprimés ou ajoutés.

Son interface est minimaliste, élégante et facile à utiliser, il vous suffit de taper le mot dans la zone de recherche et de cliquer sur la loupe et il vous montrera instantanément le sens du mot et des adjectifs.

De plus, l’application RAE comprend un index de formes complexes, qui indique : adjectif relatif, degré superlatif relatif, nullité relative, temps relatif, entre autres.

Dictionnaire Espagnol Smartpcx

Un dictionnaire assez modeste est Smartpcx Spanish Dictionary, cette application particulière contient des milliers de mots que vous pouvez rechercher sans avoir à être connecté à Internet. Peut-être que son interface est assez simple par rapport à d’autres dictionnaires, cependant, il fonctionne parfaitement.

Grâce au dictionnaire espagnol Smartpcx, vous n’aurez pas à écrire le mot que vous recherchez, en appuyant simplement sur le bouton du microphone et en prononçant le mot en quelques secondes, vous aurez le résultat.

De plus, avec cette application, vous pouvez avoir une liste de favoris, ajouter les mots que vous voulez et vous aurez même la possibilité de partager le résultat sur d’autres plateformes plus populaires.

Dictionnaire des synonymes et antonymes

Il se peut qu’à un moment de la journée vous ayez besoin de connaître le synonyme ou l’antonyme d’un mot en particulier, cela peut être résolu très facilement en faisant une simple recherche sur Internet. Mais que faire si vous n’avez pas de connexion WiFi ? Ne vous inquiétez pas, il existe heureusement l’application mobile Dictionnaire des synonymes et antonymes.

Ce logiciel possède plus de 45 000 définitions de mots, plus de 380 000 synonymes et antonymes et vous aurez accès à chacun des mots sans avoir besoin d’être connecté à Internet.

Une fois que vous aurez installé avec succès l’application, vous pourrez écrire le mot et elle vous montrera instantanément tous les synonymes et antonymes disponibles dans sa base de données. De plus, il affichera des mots similaires à celui que vous recherchez.

Dictionnaire QuickDic

Si vous apprenez une nouvelle langue ou suivez des cours d’anglais, un dictionnaire serait très utile. Et c’est qu’avoir un traducteur est extrêmement important, et l’application QuickDic Dictionary est parfaite dans ces cas.

QuickDic Dictionary est une application à but non lucratif développée par la communauté, elle est donc open source, ce qui en fait un outil de poche assez complet. Comme si cela ne suffisait pas, il est possible de l’utiliser sans Internet, bien que les langues et les traductions doivent être téléchargées par packages.

L’application a une interface similaire aux précédentes, vous n’avez qu’à taper un mot dans le moteur de recherche et vous aurez instantanément le résultat, selon la langue que vous avez sélectionnée, le mot montrera le sens et d’un côté la traduction .

Dictionnaire & Traducteur

Une autre des 7 meilleures applications de dictionnaire pour Android et très complète est Dictionary & Translator, avec cette application vous aurez le pouvoir de connaître la définition de centaines de mots et en même temps de traduire à la fois le mot et la définition dans la langue de votre choix.

De plus, vous pourrez écouter la prononciation dans différentes langues et vous aurez la possibilité de copier le texte et de le coller où vous le souhaitez. Et si vous souhaitez effectuer une recherche spécifique, le dictionnaire mobile vous montrera une série de suggestions, rendant la recherche plus rapide.

dict espagnol

Spanish dict est une application Android qui comprend deux dictionnaires en un et où vous pouvez rechercher en anglais et en espagnol. Au bas de l’application, vous aurez deux drapeaux, un anglais et l’autre espagnol, vous n’avez qu’à toucher où vous voulez rechercher.

Il a un historique des recherches, des favoris et un navigateur Web. De plus, vous pourrez entendre le mot et la définition, quelque chose d’assez utile si vous êtes occupé à lire.

Quelque chose de curieux à propos de dict espagnol est que non seulement vous pouvez rechercher des mots, mais vous pouvez également rechercher des phrases accompagnées d’une définition, par exemple : l’écriture de chansons.

Mon dictionnaire personnel – WordTheme

Mon dictionnaire personnel – WordTheme est une application dont l’objectif est que l’utilisateur puisse créer son propre dictionnaire, c’est parfait pour les passionnés qui apprennent une nouvelle langue.

De plus, vous pouvez ajouter le nombre de mots que vous souhaitez, qui seront automatiquement organisés par ordre alphabétique.

Comme si cela ne suffisait pas, vous aurez la possibilité d’ajouter de l’audio à chaque mot, vous connaîtrez ainsi la prononciation exacte et pas seulement cela, vous aurez également la possibilité d’ajouter une image à chaque mot si vous le souhaitez. Son interface est extrêmement conviviale et intuitive.

