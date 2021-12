Tecno, la marque mobile qui a conquis l’Afrique : dépasse Xiaomi et pourrait dépasser Samsung

Nous vous racontons l’histoire de Tecno, une marque chinoise de mobile qui, après avoir réalisé une étude de marché, a décidé de se concentrer sur le marché africain et qui est devenue l’un des principaux fabricants de smartphones en Afrique.

Actuellement, les principales marques de smartphones Android, Xiaomi, Samsung et realme, se concentrent sur un large catalogue de terminaux mobiles qu’elles vendent dans le monde, mais il existe d’autres fabricants plus petits qui ont réussi à réussir en limitant les ventes de ses terminaux vers un continent spécifique.

C’est le cas de Tecno, la marque de mobiles qui a conquis l’Afrique en dépassant Xiaomi et sur les talons de Samsung.

C’est ainsi que Tecno est devenue l’une des principales marques de téléphonie mobile en Afrique

Tecno Mobile est une entreprise technologique multinationale chinoise, filiale de Transsion Holdings, née en 2006, qui a son siège dans la ville de Shenzhen et se consacre à la conception, au développement, à la fabrication et à la vente de produits tels que des smartphones, des tablettes ou des écouteurs. . En 2007, Tecno a créé une deuxième marque appelée iTel qui a été reconnue comme « la marque la plus conviviale pour les étudiants ».

L’aspect le plus curieux de l’histoire de cette marque chinoise est qu’en 2008, elle a cessé de faire des affaires en Asie et en Amérique latine pour se concentrer uniquement sur l’Afrique et tout cela après avoir mené des études de marché en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique latine qui ont révélé que le continent africain était le territoire le plus approprié pour vendre ses produits.

Actuellement, Tecno est la deuxième marque de smartphones en Afrique, dépassant Xiaomi et avec des options pour dépasser Samsung. En ce sens, une étude récente réalisée par Counterpoint Research révèle que la firme coréenne occupe la première position dans le classement des terminaux mobiles les plus vendus en Afrique avec une part de marché de 16%, suivie de près par Tecno, qui occupe la deuxième étape avec une part de marché de 13% et dépassant le géant chinois Xiaomi, qui a une part de marché de 11%.

Ce rapport indique également que les deux marques de Tecno Mobile, Tecno et iTel, ont réussi à doubler leur part de marché au cours de la dernière année, passant de 16% à 32% au cours de ladite période.

