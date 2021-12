14 fonctions que vous n’aurez sur votre mobile que si vous achetez un Google Pixel

Ce sont les 14 caractéristiques qui différencient le Google Pixel de ses concurrents les plus directs.

Si les Google Pixel ont réussi à éblouir autant d’utilisateurs de smartphones Android, ce n’est pas à cause de leur design ou de leur matériel, mais à cause de leur logiciel, qui permet d’obtenir des résultats photographiques de haute qualité avec des capteurs bien plus sobres que ceux de la concurrence. et il comprend une série de fonctionnalités exclusives que vous ne trouverez dans aucun autre terminal.

En ce sens, après avoir dévoilé les 7 fonctionnalités exclusives et moins connues des smartphones Google, nous vous proposons maintenant, grâce à une vidéo que le youtuber Facundo Holzmeister a publiée sur sa chaîne HowToMen, les 14 fonctions que vous ne pouvez avoir sur votre mobile que si cela est un Google Pixel.

Dans la vidéo susmentionnée, que nous vous laissons ci-dessous, le célèbre youtubeur analyse toutes les fonctions exclusives du Google Pixel, que nous détaillerons ci-dessous.

Ce sont les fonctions exclusives du Google Pixel

Règles : il s’agit d’une fonctionnalité qui vous permettra d’automatiser une série de tâches comme mettre le téléphone en mode silence ou vibreur lorsque vous vous connectez au réseau Wi-Fi au travail ou lorsque vous arrivez au bureau, sans avoir besoin d’en installer application tierce.

Stockage intelligent avec fichiers : il s’agit d’une fonctionnalité qui se trouve dans le gestionnaire de fichiers par défaut du Google Pixel et qui supprimera automatiquement toutes les photos et vidéos qui ont une copie de sauvegarde dans Google Photos et qui portent plus de 60 jours dans le terminal. Pour activer cette fonction, il suffit d’accéder aux Paramètres des fichiers et d’activer l’option Stockage intelligent.

Son adaptatif : cette fonction améliore la qualité sonore de votre enceinte Pixel en évaluant l’acoustique avec le microphone et en ajustant les paramètres de l’égaliseur sonore en fonction des conditions environnementales dans lesquelles vous vous trouvez.

Connectivité adaptative : cette fonction est en charge de gérer automatiquement vos connexions au réseau mobile en passant de la 5G à la 4G ou vice versa pour prolonger la durée de vie de la batterie et améliorer les performances de l’appareil.

Amplificateur de son : cette fonctionnalité vous permettra de mieux entendre une personne dans un environnement bruyant, car elle améliorera les sons faibles, la voix de cette personne, sans que les sons les plus forts, le bruit ambiant, ne sonnent trop fort.

Mode Astrophotographie : les appareils photo Google Pixel disposent d’un mode appelé Astrophotographie qui vous permettra d’enregistrer un time lapse ou une séquence accélérée du mouvement des étoiles dans le ciel nocturne.

Photos sous-marines : une autre caractéristique des appareils photo Google Pixel est qu’ils nous permettront de prendre toutes sortes de photographies sous l’eau, à condition de transporter le terminal dans un étui qui le protège de l’eau.

Transcription de l’audio en texte avec l’enregistreur Google : cette fonctionnalité vous permettra d’enregistrer un audio et de le convertir en texte de manière très simple, même si, pour le moment, elle n’est disponible qu’en anglais.

Dossier sécurisé : c’est l’une des fonctionnalités les plus récentes de Google Photos grâce à laquelle vous pouvez créer un dossier crypté protégé par mot de passe, auquel vous pouvez également accéder avec votre empreinte digitale, dans lequel vous pouvez stocker les photos et vidéos les plus privées. Vous devez garder à l’esprit que ceux-ci ne seront pas partagés ou inclus dans la copie de sauvegarde de Google Photos et seront supprimés lorsque vous désinstallerez l’application Google Photos de votre terminal.

Détecteur d’accident de la circulation : c’est sans aucun doute une fonction qui peut nous sauver la vie car ce qu’elle fait c’est que lorsque votre Google Pixel détecte que vous avez eu un accident de la circulation, il appelle uniquement le service des urgences et facilite votre localisation afin que ils peuvent vous apporter l’aide dont vous avez besoin.

Appuyez deux fois au dos du mobile : cette fonctionnalité vous permettra de faire une capture d’écran, d’accéder à l’assistant Google, de visualiser les applications récentes, d’afficher des notifications ou encore d’ouvrir une application spécifique en double-cliquant simplement sur la partie arrière de votre Google Pixel.

Multitâche avec des fonctions supplémentaires : l’une des fonctionnalités les plus productives du Google Pixel est un nouveau multitâche qui vous permet d’extraire des images ou du texte des applications que vous avez ouvertes et de partager des liens et de prendre des captures d’écran sans quitter la vue des applications récentes.

Filtrer les appels de spam à l’aide de l’assistant Google : c’est une fonction très utile, dont nous avons déjà parlé récemment, grâce à laquelle nous pouvons dévier les appels commerciaux vers l’assistant Google afin qu’il puisse y répondre à notre place.

Identification automatique d’une chanson en cours de lecture : la dernière des fonctionnalités exclusives du Google Pixel s’appelle It’s Playing et, comme son nom l’indique, elle identifie toute chanson en cours de lecture dans le style de l’application Shazam classique. Toutes les chansons que notre Pixel identifie seront stockées dans un historique que vous pourrez consulter à tout moment en créant un raccourci sur le bureau de votre smartphone.

