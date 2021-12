8 nouveaux jeux cette semaine que nous vous recommandons d’essayer

Renouvelez votre catalogue de jeux avec ces 8 nouveaux titres récemment arrivés sur le Play Store.

Malgré le fait que le Google Play Store propose un large catalogue de jeux sur tous les sujets, chaque semaine, de nouveaux titres arrivent dans la boutique d’applications Google que nous collectons pour vous.

Donc, cette fois, nous vous proposons les 8 meilleurs nouveaux jeux, à la fois gratuits et payants, qui ont atteint le Play Store au cours des 7 derniers jours, parmi lesquels vous pouvez trouver le nouveau titre Square Enix, Legend of Mana, l’un des meilleurs scooter jeux de conduite pour Android, Touchgrind Scooter, un nouveau jeu de rythme très divertissant, Hatsune Miku: Colorful Stage ! et l’un des jeux de réflexion les plus populaires du moment, Adventure Chef: Merge Explorer.

Légende du mana

Legend of Mana est le nouveau jeu de Square Enix pour plateformes mobiles, un RPG d’action dans lequel vous aurez pour mission de retrouver le mystique Mana Tree que vous avez vu dans vos rêves avant de découvrir que la carte du monde est vide. Pour atteindre votre objectif, en parcourant le monde, vous obtiendrez des artefacts spéciaux que vous pourrez placer sur la carte pour donner vie aux villes et aux donjons.

Legend of Mana est un jeu payant dont le prix est de 21,99 euros, un montant que vous pouvez payer avec le solde que vous avez accumulé dans Google Rewards avant son expiration.

Hatsune Miku : scène colorée !

Hatsune Miku : scène colorée ! est un nouveau jeu de rythme sur le thème de l’anime créé par Sega Corporation, responsable d’autres titres tels que Shin Megami Tensei L Dx2 ou Fist of The North Star.

Hatsune Miku : scène colorée ! C’est un jeu entièrement gratuit, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous, sans publicité et avec des achats intégrés allant de 0,99 euros à 79,99 euros.

Chef d’aventure : Explorateur de fusion

Adventure Chef: Merge Explorer est le dernier jeu de puzzle fusion qui est arrivé sur Android dans lequel vous devrez résoudre des puzzles en fusionnant des objets, que vous pouvez vendre dans votre food truck afin de fusionner de plus en plus d’objets et obtenir plus de food trucks à développer votre entreprise.

Adventure Chef : Merge Explorer est un jeu gratuit, avec des publicités et des achats intégrés allant de 0,99 euros à 104,99 euros.

Bienvenue dans ma grotte

Welcome to My Cave est un jeu de stratégie divertissant dans lequel vous devrez gérer avec succès une tribu moderne d’hommes des cavernes pendant 10 ans.

Welcome to My Cave est un jeu totalement gratuit avec des publicités, que vous pouvez télécharger à partir du lien en dessous de ces lignes, et avec des achats intégrés allant de 2,19 euros à 4,19 euros.

Trottinette tactile

Touchgrind Scooter est le dernier jeu d’Illusion Labs dans sa saga Touchgrind et dans lequel vous devrez conduire un scooter à travers la ville, que vous pouvez personnaliser au maximum, pour devenir le meilleur patineur, d’abord et après le pays.

Ce jeu a des graphismes 3D très réalistes, avec une musique très originale et avec trois modes de jeu : compliqué, freestyle et versus.

Touchgrind Scooter est un jeu gratuit, avec des publicités et des achats intégrés allant de 1,09 € à 23,99 €.

Pako 3

Pako 3 est un jeu de poursuite en voiture amusant et original dans lequel vous devez échapper à la police. C’est un titre simple et addictif qui a plus de 30 niveaux et voitures à débloquer.

Pako 3 est un jeu totalement gratuit avec des publicités qui est encore en développement, mais il est parfaitement jouable.

Simulateur de police 2022

Si en el anterior título tenías que escapar de la policía, en Police Sim 2022 cambias de bando, porque este nuevo juego es un simulador en el que tendrás que conducir coches de policía en un mundo abierto en el que los choques están a la orden del jour.

Police Sim 2022 est un jeu gratuit, que vous pouvez télécharger à partir du lien ci-dessous, avec des publicités et des achats intégrés allant de 1,99 euros à 48,99 euros.

Sinistre

Eerie est un jeu en noir et blanc simple et addictif dans lequel un groupe de créatures étranges erre autour de l’écran et dans lequel votre mission est de trouver l’étranger parmi eux tous.

Eerie est un jeu payant sans publicité qui peut être le vôtre avec un achat unique de 0,59 euros.

Sujets connexes : Jeux, Jeux Android gratuits, Jeux occasionnels