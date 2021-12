4 mobiles de 2021 passés complètement inaperçus

Ces smartphones, malgré leur qualité, ne sont pas très connus en 2021.

2021 touche à sa fin. Éclaboussé par la crise sanitaire et surtout par la crise des composants qui provoque un manque de stock sur le marché de nombreux produits technologiques, la vérité est que l’année nous a laissé des terminaux incroyables tels que le Samsung Galaxy S21 ou le plus récent iPhone 13 .

Les 31 meilleurs mobiles du marché que vous pouvez acheter en 2021

Cependant, nous avons également vu de nombreux autres terminaux qui, bien qu’ils n’aient pas eu l’impact de ceux-ci, sont des smartphones assez intéressants. Vous n’avez sûrement pas beaucoup lu à leur sujet, mais nous vous laissons quelques-uns des appareils qui, même s’ils n’ont pas fait beaucoup de bruit, doivent savoir qu’ils existent.

Samsung Galaxy A52

Bien que Samsung se caractérise par son puissant haut de gamme, la vérité est que depuis quelques années maintenant, son milieu de gamme est tombé amoureux de millions d’utilisateurs à travers le monde grâce à ses beaux designs, ses fonctionnalités intéressantes et ses prix pour tous les budgets. .

Le renouvellement du populaire Galaxy A52 5G est livré avec un écran Full HD + SuperAMOLED de 6,5 pouces, un processeur Qualcomm Snapdragon 778G, 4/6/8 Go de RAM et une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 25 W. A ce jour, on le trouve à moins de 400 euros, ce qui en fait un cadeau de Noël spectaculaire.

Sony Xperia 1 III

Sony est l’une des entreprises technologiques les plus importantes au monde et malgré cela, ses téléphones portables sont passés sans douleur ni gloire depuis des années et tout cela malgré le fait qu’ils comptent parmi les meilleurs modèles du marché.

C’est le cas du Sony Xperia 1 III, un haut de gamme doté d’un appareil photo spectaculaire et d’excellentes performances. Malheureusement, dans notre test, nous l’avons dit très clairement : le Xperia 1 III devrait être l’appareil ultime de création et de consommation de contenu multimédia. En pratique, c’est un très bon smartphone dont le prix est excessif compte tenu des alternatives qui existent sur le marché.

ASUS ROG Téléphone 5

Bien que cela puisse sembler un mensonge, ASUS a des terminaux mobiles spectaculaires dans son catalogue. L’un d’eux est le ASUS ROG Phone 5, un appareil orienté jeu dont vous n’aurez pas entendu parler à moins que vous n’aimiez jouer à des jeux vidéo.

Grâce à ses très hautes performances, l’ASUS ROG Phone 5 est l’une des consoles portables les plus puissantes de 2021. Non, nous nous sommes trompés. Nous disons console portable parce que c’est un appareil tellement gros et lourd qu’il est vraiment inconfortable de l’utiliser comme appareil mobile. Bien sûr, si vous aimez Google Stadia, le Gamepass de Microsoft ou tout autre jeu du Play Store, ce modèle est l’un de vos meilleurs choix.

vivo X70 Pro +

vivo est une marque pour le moins curieuse. Peu connue dans notre pays – la faute en grande partie à sa mauvaise diffusion – c’est une marque chinoise qui fabrique des terminaux de grande qualité avec des fonctionnalités que d’autres gammes haut de gamme aimeraient déjà.

C’est le cas du vivo X70 Pro +, un terminal qui est équipé de quatre caméras arrière signées Zeiss et qui disposent de la puce vivo V1, qui intègre un capteur de température de couleur et un capteur de mise au point laser pour améliorer les photographies.

Le gros problème, qu’il ne peut pas être acheté aujourd’hui dans les magasins conventionnels ou en ligne, devant l’acquérir dans les magasins d’importation à des prix un peu élevés. Par conséquent, les quelques utilisateurs qui connaissent son existence, envisagent d’autres alternatives à un meilleur prix.

