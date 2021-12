Pourquoi vous ne devriez pas nettoyer votre mobile avec de l’alcool trop souvent

Pourquoi vous ne devriez pas utiliser d’alcool pour nettoyer votre mobile.

Un téléphone portable ne doit pas seulement être propre à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur. Un smartphone peut être jusqu’à 10 fois plus sale qu’une toilette et puisque nous l’avons non seulement dans nos mains, mais aussi près de notre visage, sa désinfection est indispensable.

Cependant, vous devez faire très attention à la façon dont vous nettoyez un appareil mobile. La première idée de nombreux utilisateurs est de le nettoyer avec de l’alcool, un produit très agressif qui, bien qu’il soit acceptable de l’utiliser plusieurs fois, peut être très nocif pour l’électronique en cas d’utilisation prolongée.

Vous ne devez pas utiliser d’alcool pour nettoyer votre téléphone portable

C’est ce qui est arrivé à cet utilisateur de Reddit et propriétaire d’un Samsung Galaxy S10e. Depuis que la crise sanitaire actuelle s’est installée dans nos vies, ledit internaute avait toujours nettoyé son téléphone portable avec de l’alcool jusqu’à maintenant…

Selon lui-même dans un post, l’écran de son appareil est mort subitement. Le téléphone fonctionne correctement dans tous les autres aspects (en particulier l’alarme) mais l’écran ne s’allume pas. Bien sûr, il l’a emmené dans un centre de réparation officiel et là, ils lui ont dit que l’utilisation d’alcool ou de gel désinfectant est assez nocive pour les téléphones et qu’il n’était pas la première personne à avoir emmené un téléphone cassé pour réparer.

Heureusement, le protagoniste de l’histoire n’a eu qu’à remplacer l’écran par un nouveau, quelque chose de très simple dans la plupart des terminaux, mais il a eu de la chance que l’alcool n’ait pas affecté les éléments internes du terminal tels que la carte mère, quelque chose de beaucoup plus compliqué à remplacer.

Lingettes désinfectantes mobiles recommandées : nettoyez votre mobile en quelques secondes

Alors si vous souhaitez nettoyer votre smartphone, la solution est bien plus simple. Il vous suffit de suivre ce guide et de dissoudre un peu d’alcool dans l’eau. De cette façon, nous obtiendrons le même résultat, mais comme l’alcool contient de l’eau, il sera beaucoup moins agressif avec le mobile.

