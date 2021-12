Téléchargez Alien: Isolation maintenant, l’un des meilleurs jeux d’horreur enfin sur Android

L’un des meilleurs jeux d’horreur arrive sur Android.

Il ne fait aucun doute que les smartphones sont devenus des appareils idéaux pour jouer à des jeux vidéo. Bien qu’il y a des années, nous ne pouvions profiter que de titres de style décontracté avec des graphismes assez limités, l’apparition de smartphones tels que l’ASUS ROG 5 a réussi à attirer des titres de nouvelle génération sur les plates-formes mobiles.

C’est le cas du dernier jeu que nous vous proposons ci-dessous. L’un des meilleurs jeux d’horreur de ces dernières années, avec des graphismes spectaculaires et un cadre sans précédent. Nous parlons d’Alien: Isolation, qui d’ailleurs peut déjà être acheté dans la boutique d’applications Google.

Téléchargez Alien: Isolation sur votre appareil Android

Sorti en 2014 sur les ordinateurs et consoles de nouvelle génération, Alien : Isolation est l’un des meilleurs jeux d’horreur jamais créés selon les critiques spécialisés. Situé dans la saga populaire créée par Ridley Scott et quinze ans après le premier film, Amanda Ripley (fille d’Ellen Ripley) a appris que le dossier de vol du navire de sa mère a été retrouvé. Amanda se rend à la station spatiale Sébastopol pour résoudre le mystère de sa mère, mais là, elle rencontre quelque chose de terrifiant.

Le jeu est une horreur de survie à l’ancienne. Notre objectif sera d’échapper au xénomorphe, l’un des ennemis les plus implacables que nous ayons rencontré dans un jeu vidéo et doté de l’une des meilleures intelligences artificielles jamais vues. Courez, fuyez, profitez de l’environnement… nous vous avions déjà prévenu que la créature ne nous faciliterait pas la tâche.

Étant un jeu récent, les exigences sont assez élevées. Le jeu nécessite 11 Go d’espace libre et Android 10, bien qu’il soit recommandé d’avoir environ 22 Go d’espace libre. Pour le moment, les téléphones confirmés sur lesquels le jeu fonctionne sont les suivants :

Téléphone ASUS ROG II

Google Pixel 3/3XL/6/6 Pro

Motorola Moto G100

OnePlus 6T/7/8/8T/9

Samsung Galaxy S10 / S10 + / S10e / S20 / S21 5G

Samsung Galaxy Note10 / Note10+ / Note20 5G

Samsung Galaxy Tab S6 / S7

Sony Xperia 1 / XZ2 Compact

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Poco X3 Pro

Xiaomi Pocophone F1

Quant à son prix, 11, 99 euros. Pas mal pour un titre de ces caractéristiques.

