Les 8 meilleures applications pour vendre des photos sur Internet

Vous considérez-vous comme un bon photographe ? Alors jetez un œil aux 8 meilleures applications pour vendre des photos et gagner de l’argent réel en ligne.

Vous êtes-vous déjà demandé comment vendre des photos sur Internet ? Ne t’en fais pas! Dans cet article, vous verrez quelques applications pratiques qui paient pour vendre des photos et la plupart proviennent du Google Play Store.

L’Internet est devenu l’un des outils les plus polyvalents ces derniers temps. Et ce n’est pas étonnant, grâce à ce réseau informatique, il est possible d’effectuer n’importe quelle recherche et même d’en vivre si vous y réfléchissez.

Que vous soyez un éditeur professionnel ou que vous vous considériez simplement comme un amateur de photographie, il est aujourd’hui possible de tirer parti de votre talent à travers différentes plateformes. C’est vrai, il existe un marché en ligne pour la vente de photographies.

Si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas cette liste d’applications en ligne pour vendre des photos sur Internet, qu’elles soient professionnelles ou de loisir.

Croyez-le ou non, il existe de nombreuses pages Web, blogs et applications qui se trouvent dans la recherche d’images originales, que ce soit pour être utilisées par d’autres personnes sur leur site Web personnel ou pour des affiches et des dépliants.

Indépendamment de la raison pour laquelle ils en ont besoin, vous pouvez vendre des photos sur Internet en vous inscrivant simplement à l’une de ces applications Android. Profitez de cette opportunité pour gagner de l’argent en faisant ce que vous aimez.

500px

Une plate-forme à prendre en compte est de 500px, cette application particulière a une communauté de plus de 13 millions de membres, où vous pouvez trouver à la fois des acheteurs et des vendeurs de photographies. Et même s’il a une version premium, la version freemium est très bonne.

Donc, si vous commencez à vendre vos photos, il est préférable d’utiliser la version gratuite. Le seul détail est qu’il ne vous permettra de télécharger gratuitement que 7 photos hebdomadaires dans votre portfolio, cependant, cela reste une bonne option pour les débutants.

La meilleure chose à propos de 500px est qu’il donne de la pertinence aux nouveaux membres, en particulier ceux qui acquièrent un abonnement gratuit. C’est-à-dire que vous pourrez sortir sur les premières pages sans problème.

Contributeur

La plateforme est l’une des plus anciennes, puisqu’elle a plus de 15 ans dans le monde de la photographie, et pour appartenir à cette grande famille, vous devez devenir un Contributeur .

Le contributeur peut gagner entre 20% ou 30%, tout dépendra du type d’abonnement que le client a utilisé sur le web. Étant une plate-forme si gigantesque, il peut être quelque peu difficile de réaliser une vente, en raison de la grande concurrence qui existe. Cependant, lors de votre première vente, vous monterez en grade, vous pourrez donc vendre vos photos à un prix plus élevé.

Une chose positive à garder à l’esprit est que le photographe conserve les droits d’auteur sur l’image, ce qui signifie que vous pourrez être reconnu à chaque fois que la photographie sera utilisée.

Snapwire

Une autre des meilleures applications pour vendre des photos sur Internet est Snapwire. Il compte plus de 800 000 utilisateurs et deux façons de gagner de l’argent avec vos photos.

La première façon de gagner de l’argent est de faire des « défis », où vous devez envoyer la photo qu’ils demandent et un seul sera le gagnant, par conséquent, ils prendront tout l’argent, et si votre photo n’est pas mentionnée, vous ne gagnerez pas un seul centime, mais vous gagnerez beaucoup de points.

L’autre moyen de gagner de l’argent est de passer par le marché, il vous suffit de créer votre portfolio et de télécharger les photos qui ont le plus de potentiel pour la vente. Bien entendu, à chaque vente réalisée, l’application prélèvera un pourcentage et votre profil montera en grade. Son interface est extrêmement intuitive et très simple d’utilisation.

Le temps des rêves

L’application Android Dreamstime vous permet de conserver les droits d’auteur de toutes les photos que vous téléchargez sur la plateforme, vous pouvez donc vendre la même photo autant de fois que vous le souhaitez. Les pourcentages de profit de l’application vont de 25% à 50%, cependant, il est possible d’augmenter ce pourcentage avec la vente de photos libres de droits.

Vous pouvez augmenter encore plus ces gains grâce à l’exclusivité de vos photos, ce qui indique que vous pouvez monter de niveau si vous n’avez que des photos stockées sur votre plateforme. Son interface est très similaire à d’autres applications sur le marché, il ne vous faudra donc pas longtemps pour apprendre à la manipuler.

EyeEm

EyeEm est l’une des meilleures applications pour vendre des photos sur Internet et compte également plus de 25 millions de photographes dans le monde. Le système dispose d’un système de commission qui fonctionne de pair avec des marques prestigieuses, ce qui indique qu’à chaque fois qu’une marque achète votre photo, vous générerez des commissions autant de fois qu’elle est utilisée.

Et comme d’autres excellentes applications Android, dans EyeEm, vous pouvez conserver les droits d’auteur et obtenir 50% de la vente. Comme objectif principal, EyeEm vise à créer plus qu’un marché, à former une communauté où il est possible d’apprendre des photographies grâce à des tutoriels, des forums et plus encore.

Mousseux

L’une des applications les plus populaires pour vendre des photos est Foap. Cette popularité est due au fait que de nombreuses marques et entreprises bien connues achètent des centaines d’images sur cette plateforme. De toute évidence, vous pouvez y participer et vendre toutes les photos que vous voulez et obtenir jusqu’à 50 % de vos ventes.

Et pas seulement cela, Foap organise périodiquement des défis au sein de la communauté et c’est grâce à diverses marques qui recherchent une image particulière, et la façon de participer est d’envoyer l’image et si votre photo est sélectionnée, vous gagnerez plus de 100 $ .

Un aspect très pertinent est que pour chaque photo que vous téléchargez sur la plateforme, vous devez noter 5 photos d’autres personnes. Ces notes sont utilisées pour aider tous les membres à monter de niveau.

Coup de pelle

Traditionnellement, les applications de vente de photos sur Internet établissent un prix en fonction de la qualité et du style de l’image, cependant, dans l’application Scoopshot, c’est vous qui devez fixer un prix. Bien entendu, plus vos photos sont intéressantes, plus vous aurez d’opportunités de générer des revenus.

Scoopshot propose divers concours et tâches quotidiennes, qui consistent à envoyer des photographies demandées par les entreprises et le client aura le pouvoir de choisir la meilleure.

Quelque chose de particulier que présente l’application est que toutes les photos que vous téléchargez peuvent être utilisées gratuitement par les éditeurs, et lorsque quelqu’un utilise l’une de vos photos, votre nom sera affiché sur le côté de l’image.

Instafoot

Enfin et surtout, nous présentons Instafeet, et même s’il ne s’agit pas d’une application, nous ne pouvions pas laisser passer les avantages de ce grand site Web. Et oui, comme vous le verrez, c’est un portail pour vendre des photos de pieds, où au-delà de ce que vous pourriez penser, c’est une niche très demandée dans plusieurs pays du monde.

Ces photographies sont utilisées pour des magazines et des catalogues de produits spéciaux et sont donc très recherchées. Donc, si vous considérez que vous avez des pieds beaux et attrayants, cela pourrait être une bonne occasion de gagner de l’argent.

Comme vous le verrez, ce sont les meilleures applications pour vendre des photos et gagner de l’argent en ligne, elles sont toutes bonnes et vous aideront à générer des revenus en ligne.

