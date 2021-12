Les 8 meilleures applications de recettes pour le Thermomix

Oubliez le temps perdu à chercher une recette sur YouTube, téléchargez l’une de ces 8 applications et préparez de délicieux plats.

Lorsque vous achetez un Thermomix, c’est parce que vous souhaitez faciliter le dur travail de cuisine au quotidien, cependant, malgré le fait que cet excellent robot de cuisine vous permet d’effectuer une grande variété d’activités telles que mélanger, presser, râper, mélanger. , pétrir, hacher, mélanger ou coudre, si vous ne savez pas préparer de bonnes recettes, toute cette aide ou facilité que peut vous offrir le Thermomix ne vous sera d’aucune utilité.

Mais ce n’est plus un problème, car il existe de nombreuses applications qui vous permettront de préparer des recettes incroyables comme un chef professionnel, et ainsi de tirer le meilleur parti de votre Thermomix.

Top des meilleures applications de recettes à préparer dans le Thermomix

Bien que certaines de ces applications ne se concentrent pas exclusivement sur l’utilisation du Thermomix pour préparer les différentes recettes, il est cependant indéniable que toutes vous aideront à vous démarquer en cuisine.

Cookidoo

Cookidoo est l’application officielle des créateurs de Thermomix, on peut dire que c’est une application pratiquement indispensable sur votre mobile si vous possédez un Thermomix. Avec cette application, vous aurez non seulement accès à plus de 50 000 plats délicieux, mais vous apprendrez également toutes les astuces et avantages que vous offre votre Thermomix.

Supercook

SuperCook t’aide à préparer ta nourriture avec ce que tu as dans ton garde-manger, puisqu’il s’agit d’une application spécialisée dans l’offre de recettes avec les ingrédients disponibles, oublie d’avoir à faire du shopping au magasin pour préparer un délicieux repas.

Il dispose d’une base de données de plus de 11 millions de recettes disponibles en 20 langues, peu importe que vous essayiez de préparer le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner, SuperCook vous aidera.

Délicieux

Tasty est l’une des applications de recettes les plus populaires que vous pouvez trouver sur le Play Store, son succès se résume en deux aspects, des recettes incroyables et faciles à suivre étape par étape ce que vous devez faire. Peu importe que vous ne sachiez pas quoi faire, si vous utilisez cette application, vous pouvez sûrement obliger vos invités à se lécher les doigts. Et si vous aimez Tasty, vous pouvez également être intéressé par notre article avec les meilleures applications de recettes pour les enfants.

Cookpad

Cookpad est une autre application de recettes populaire, cette excellente application propose un grand nombre de recettes, qui augmente chaque jour grâce à sa fonction de partage de vos propres recettes. Cela permet à des milliers d’utilisateurs de montrer leurs meilleures recettes au reste de la communauté.

Il dispose de différentes manières de rechercher des recettes, soit par le nom du plat, soit par un ingrédient particulier, soit par plusieurs ingrédients à la fois.

recettes thermomix

Nous revenons avec les applications développées spécialement pour utiliser le Thermomix. L’application propose plus de 300 recettes que vous pouvez préparer avec cet incroyable robot culinaire. Peu importe le modèle de Thermomix que vous possédez, TM5, TM31, TM21 ou tout autre, vous pouvez toujours utiliser cette application sans aucun problème.

Leurs recettes sont très variées, vous y trouverez des sauces, des soupes, différents types de purées, des légumineuses, des viandes, des poissons, des fruits de mer, des desserts et bien plus encore.

Thermomix TM 6 Recettes

Si vous voulez quelque chose de plus spécifique, nous avons développé cette application exclusivement pour le modèle Thermomix TM6. Avec plus de 100 plats renouvelés chaque semaine.

Il a une fonction où vous pouvez enregistrer vos recettes préférées pour les retrouver rapidement et une section sur les recettes de fitness pour ceux qui prennent soin de leur alimentation.

Recettes de cuisine maison

Pour les amateurs de cuisine maison, nous proposons cette application avec plus d’un million de téléchargements sur le Play Store. C’est totalement gratuit et vous pouvez filtrer vos recherches par ingrédient ou par le nom de votre plat préféré.

Vous pouvez enregistrer vos recettes préférées pour les consulter quand vous le souhaitez sans avoir besoin d’une connexion Internet. Il a également des idées spéciales pour des vacances comme Noël, Thanksgiving et Ramadan.

Ricette par Bimby

Enfin, nous proposons une application qui, bien qu’elle soit en italien, est très facile à suivre, que vous maîtrisiez ou non la langue. Ricette per Bimby est essentiellement un livre avec plus de 6 000 recettes que vous pouvez préparer dans votre Thermomix. Les recettes sont classées par catégories pour faciliter leur recherche, vous pouvez les revoir par événements spéciaux, par caractéristique du plat ou s’il s’agit d’une entrée, d’un plat ou d’un dessert.

Et si vous faites partie de ceux qui ne mangent pas de viande, consultez notre article avec les meilleures applications de recettes spéciales pour les végétaliens et les végétariens.

