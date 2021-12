Le patch de décembre d’Android a un sérieux problème : les Pixel 6 se retrouvent sans réseau

Si vous possédez un Pixel 6, n’installez pas le patch Android de décembre pour l’instant ou vous serez sûrement coupé via les réseaux mobiles.

Le correctif Android de décembre a été publié par Google il y a environ 10 jours, avec un léger retard par rapport aux correctifs précédents du système d’exploitation et uniquement initialement disponible pour les smartphones Pixel fabriqués par Google, ce qui n’est plus une surprise et qui se produit pratiquement pour toujours.

Dans tous les cas, les possesseurs d’un tout nouveau Pixel 6 ou Pixel 6 Pro doivent être très prudents, car la mise à jour de décembre pour ces deux smartphones apporte une surprise gênante sous la forme d’un bug, qui cause des problèmes de réseau au moins dans tous les cas. marchés européens.

Il n’est pas isolé car la panne a été signalée en Allemagne, en France, en Belgique ou en Espagne, entre autres pays, où la perte de signal du Pixel 6 est très évidente une fois la mise à jour de décembre installée, laissant les terminaux isolés dans de nombreux cas pour via les réseaux mobiles quel que soit l’opérateur avec lequel l’utilisateur travaille.

Ce problème peut être largement lu sur Reddit, dans les forums de support de Google et même dans le bug tracker du géant de Mountain View, même si comme nous l’ont dit les confrères de 9to5Google il y a quelques heures, la cause exacte est encore inconnue et la solution est en train d’être travaillé.

La mise à jour Android pour décembre 2021 est maintenant disponible, voici ses nouveautés

Les utilisateurs les plus avancés de la scène Android ont évoqué une possible erreur commise par Google lors de la mise en œuvre de la mise à jour, en envoyant le package A1 au lieu de l’A4.

Il convient de noter, pour plus d’informations, que la version A1 est conçue pour les appareils mondiaux gratuits, qui sont utilisés chez les opérateurs ne nécessitant pas de modifications spécifiques du logiciel, modifications qui sont mises en œuvre pour certains transporteurs dans la version A4.

Cependant, comme nous l’avons mentionné, ce problème est reproduit indépendamment de l’opérateur, ce que Google a confirmé après avoir reconnu l’échec et signalé sur ses canaux que la compilation logicielle envoyée à chaque Pixel 6 en particulier n’était pas le problème.

Selon les représentants de la société californienne, les deux mises à jour ont les mêmes caractéristiques et fonctionnalités, il n’y a donc aucun avantage ou inconvénient à utiliser l’une ou l’autre compilation, elles ne font que s’adapter aux différents opérateurs et à leurs besoins spécifiques dans chaque réseau.

De Google, ils reconnaissent le problème et promettent un correctif le plus rapidement possible, bien qu’ils affirment qu’ils n’ont pas fait d’erreur avec les compilations comme le spéculent les utilisateurs les plus avancés de la « scène » Android.

Google prétend travailler sur l’identification des causes de ce problème et « enquêter activement » sur ce problème. Il fournira donc des informations détaillées et un correctif pour le résoudre dès que possible, dès qu’il sera disponible.

Pour l’instant, il n’y a pas plus de détails, donc les propriétaires d’un Pixel 6, si vous obtenez la mise à jour de décembre, ne l’installez pas pour l’instant. Si tel est le cas, il existe un moyen de revenir à un correctif précédent par rétrogradation, bien que ce processus nécessite une réinitialisation d’usine.

Nous serons attentifs à vous informer dès que Google publiera le patch avec la solution à ce problème majeur !

Nouveau Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro : processeur « made by Google » et nouveaux appareils photo pour conquérir le haut de gamme

Sujets connexes : Google, Google Pixel, Téléphones