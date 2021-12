Certificat COVID sur votre mobile : 5 façons de l’avoir à portée de main

Voici les 5 meilleures façons d’avoir toujours votre certificat covid à portée de main sur votre mobile.

À l’heure actuelle, dans de nombreuses communautés autonomes, ils vous demandent le certificat COVID pour entrer dans les restaurants, cafés, discothèques, gymnases, résidences ou centres de santé et l’un des moyens les plus confortables de l’avoir toujours à portée de main est de le transporter sur votre mobile.

Pour cette raison, ci-dessous, nous allons expliquer les 5 façons de transporter le passeport COVID sur votre mobile Android et ainsi de le rendre accessible pour le montrer au cas où ils le demanderaient.

Ajoutez-le à Google Pay

La première façon d’avoir le certificat COVID toujours à portée de main sur votre mobile est de l’ajouter à votre compte Google Pay et, comme l’application de paiements Google ne vous permet pas d’ajouter une carte par QR code, vous aurez besoin d’une application tierce appelé Pass2Pay.

Une fois le certificat COVID téléchargé sur votre mobile au format PDF, ouvrez cette application, cochez l’option Ouvrir le fichier PDF et sélectionnez le fichier qui correspond à votre passeport COVID. Une fois cela fait, Pass2Pay scannera tout le contenu de votre certificat COVID, y compris le code QR, ce dont nous avons besoin pour créer une carte dans Google Pay.

Ensuite, vous devez appuyer sur l’option Utiliser le résultat et remplir toutes les cases marquées d’un astérisque, mais ne vous inquiétez pas car il vous suffit de mettre dans chacune d’elles une description de ce que nous sauvegardons, comme, par exemple, Certificat COVID ou passeport COVID .

Une fois que vous avez rempli tous les champs, vous devez descendre en bas de l’application et cliquer sur le bouton Enregistrer du téléphone. Une fois cela fait, l’application Google Pay s’ouvrira et vous n’aurez qu’à cliquer sur Enregistrer pour que le certificat COVID soit stocké dans l’application de paiement Google comme une carte de plus.

Créer un raccourci vers l’écran d’accueil avec Drive

La deuxième façon de toujours avoir votre Certificat COVID sur votre mobile est de créer un accès direct à celui-ci sur l’écran d’accueil avec Google Drive. Pour ce faire, la première chose que vous devez faire est de télécharger le fichier au format PDF sur votre compte Drive, une tâche simple pour laquelle il vous suffit d’effectuer ces étapes simples :

Ouvrez l’application Google Drive sur votre mobile

Cliquez sur l’icône avec le signe + situé en bas à droite

Cliquez sur l’option Télécharger

Sélectionnez votre Certificat COVID au format PDF

Une fois cela fait, il vous suffit de cliquer sur l’icône avec les trois points verticaux situés à droite du fichier PDF avec votre passeport COVID, de cliquer sur l’option Ajouter à l’écran d’accueil et une icône apparaîtra immédiatement sur votre bureau pour accéder à votre certificat COVID rapidement et facilement.

Enregistrez-le dans un chat épinglé sur WhatsApp

Comme WhatsApp est l’une des applications que nous utilisons le plus, une autre façon d’avoir toujours votre certificat COVID à portée de main est de l’enregistrer dans un chat ancré dans ce client de messagerie.

Pour ce faire, la première chose que vous devez faire est de créer un chat avec vous-même, pour lequel vous devez effectuer les étapes suivantes :

Ouvrez votre navigateur Web sur mobile

Écrivez dans la barre d’adresse : https://wa.me/XXXXXXXXX où les « X » sont les 9 chiffres de votre numéro de téléphone précédés du code du pays qui, dans le cas de l’Espagne, est le 34

Accédez à l’application WhatsApp depuis le navigateur et un nouveau chat apparaîtra immédiatement avec votre numéro de téléphone

Une fois que vous avez créé un chat avec vous-même, il vous suffit d’ajouter votre certificat COVID au format PDF à ce chat en cliquant sur l’icône du clip située en bas de l’application et en sélectionnant votre fichier de passeport COVID.

Enfin, pour ancrer ce chat avec vous-même en haut de l’application WhatsApp, il vous suffit d’effectuer un appui long sur ledit chat et de cliquer sur l’icône en forme de punaise qui apparaît en haut de l’application.

Enregistrez-le dans le chat « Messages enregistrés » de Telegram

Mais étant donné que WhatsApp n’est pas la seule plate-forme de messagerie instantanée avec un grand nombre d’utilisateurs actifs, vous pouvez également enregistrer votre certificat COVID dans le chat « Messages enregistrés » de Telegram.

Il s’agit d’un chat déjà créé par défaut dans lequel vous pouvez enregistrer des messages, des photos, des fichiers ou tout type de fichier multimédia et les avoir toujours disponibles sur n’importe quel appareil.

Ainsi, pour enregistrer votre passeport COVID il vous suffit d’entrer dans ce chat, de cliquer sur l’icône du clip en bas et de sélectionner le fichier PDF avec votre Certificat COVID.

Comme dans le cas de WhatsApp, vous pouvez également ancrer ce chat en haut de l’application en appuyant longuement dessus, en cliquant sur l’icône avec les trois points verticaux situés dans le coin supérieur droit de l’application et en sélectionnant l’option Pin up.

Apportez-le dans un widget sur votre écran d’accueil

La dernière façon d’avoir toujours votre certificat COVID à portée de main est de l’ajouter à un widget sur l’écran d’accueil de votre smartphone.

Pour ce faire, la première chose que vous devez faire est d’installer l’application officielle Aena SpTH, car cet outil vous permettra d’ajouter votre passeport COVID à une application de type Passbook.

Une fois l’application SpTH installée sur votre mobile Android, vous devez naviguer jusqu’au dernier écran d’accueil et cliquer sur le bouton Vérifier la disponibilité. Ensuite, vous obtiendrez un écran dans lequel vous devrez cocher une case pour vérifier que vous êtes un humain et non une machine et enfin vous obtiendrez un message indiquant que votre mobile est compatible avec cette application, dans lequel vous aurez simplement pour cliquer sur OK.

Une fois cela fait, vous devez accéder à l’écran principal de cette application et effectuer les étapes suivantes :

Cliquez sur l’option Mes voyages.

Cliquez sur le bouton Mes CCD.

Cliquez sur l’icône avec le signe « + » située en bas de l’application.

Choisissez une option pour télécharger le certificat COVID : téléchargez le fichier (si vous l’avez au format PDF) ou Scannez le QR (si vous l’avez sur papier)

Donnez à ce CCD un alias ou un nom, tel que COVID ou Certificat COVID et cliquez sur OK.

Une fois ces actions réalisées, vous devez installer une application de type Passbook telle que ONE Wallet ou Pass Wallet, qui est celle qui vous permettra d’ajouter un widget à l’écran d’accueil de votre mobile avec votre Passeport COVID. Personnellement, je recommande le premier, ONE Wallet, car il permet de créer un widget avec un code QR plus gros.

Une fois ONE Wallet installé, vous devez rouvrir l’application SpTH, cliquer sur le CCD que vous avez précédemment créé, cliquer sur l’option Ajouter au portefeuille et sélectionner la langue de ce livret. Une fois cela fait, l’application Aena vous demandera avec quelle application vous souhaitez ouvrir votre certificat COVID, sélectionnez l’option ONE Wallet et votre passeport COVID s’ouvrira immédiatement dans ladite application.

Maintenant que vous avez enregistré votre certificat COVID dans l’application One Wallet, la prochaine chose que vous devez faire est d’aller sur l’écran d’accueil de votre smartphone et d’accéder au menu widget de votre lanceur ou couche de personnalisation. Une fois à l’intérieur dudit menu, vous recherchez le widget One Wallet, faites un appui long dessus et faites-le glisser vers l’écran où vous souhaitez le placer.

Une fois cela fait, un menu apparaît dans lequel vous devez sélectionner l’option QRCODE dans la section Type de carte, configurer le niveau de transparence de l’arrière-plan du widget et cliquer sur le bouton Créer. Vous verrez maintenant le widget avec le Certificat COVID sur l’écran d’accueil de votre mobile et vous n’aurez plus qu’à ajuster ses dimensions pour que le QR code s’affiche avec une taille appropriée.

