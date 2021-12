TikTok permet déjà de télécharger des vidéos en résolution 1080p dans certains pays

En plus de pouvoir télécharger des vidéos en qualité 1080p, TikTok vous permet déjà d’utiliser un effet d’écran vert sur les GIF, d’améliorer la qualité d’image d’une vidéo d’un simple toucher et d’ajouter des effets sonores d’instruments de musique ou d’animaux.

TikTok est aujourd’hui le réseau social le plus populaire devant Instagram ou Twitter, mais ses managers sont bien conscients que, pour conserver cette position privilégiée, ils ne peuvent pas se reposer sur leurs lauriers et doivent continuer à améliorer leur application mobile.

Pour cette raison, le réseau social de courtes vidéos a récemment annoncé via son blog officiel une série d’améliorations à ses applications mobiles et l’une des plus notables est que TikTok vous permet déjà de télécharger des vidéos en résolution 1080p dans certains pays.

Il est désormais possible de télécharger des vidéos sur TikTok en qualité FullHD

La principale amélioration que TikTok vient d’implémenter dans ses applications mobiles est que les utilisateurs pourront désormais télécharger des vidéos en résolution 1080p, bien que cette fonctionnalité ne soit disponible, pour le moment, que dans certains pays. Bien qu’il n’ait pas encore été révélé quels pays le seront, nous avons pu savoir que cette nouvelle fonction est déjà disponible aux États-Unis, puisque le créateur de contenu américain ONE37pm a publié une vidéo sur TikTok montrant cette nouvelle fonctionnalité du réseau social .

Ainsi, pour télécharger une vidéo en résolution 1080p, il suffit de cliquer sur la section Plus d’options pendant le téléchargement de la vidéo et de cliquer sur le bouton Télécharger HD.

Une autre nouveauté qui vient d’arriver sur TikTok est que nous pouvons utiliser un effet d’écran vert dans les vidéos que nous téléchargeons sur ce réseau social. Pour cela, il suffit de choisir un GIF via GIPHY et de superposer la vidéo sur le GIF en utilisant l’effet fond vert.

De plus, TikTok a activé une nouvelle fonctionnalité appelée Amélioration visuelle qui, comme son nom l’indique, améliore la qualité d’image d’une vidéo en un seul clic. Cette nouvelle fonctionnalité nous permettra, par exemple, de modifier la compensation d’exposition, d’effectuer une correction des couleurs ou d’améliorer la luminosité de la vidéo.

Enfin, le réseau social de courtes vidéos a mis en place une nouvelle fonctionnalité qui nous permettra d’ajouter des effets sonores d’instruments de musique ou d’animaux à nos vidéos. Pour accéder à cette fonction, il suffit d’appuyer sur le bouton Voice Effects dans le panneau de droite de la page d’édition.

