Les 3 applications Android au meilleur design de 2021, selon Google

Google a choisi les lauréats de ses Materia Design Awards 2021 : ce sont les applications Android les mieux conçues de l’année.

Comme d’habitude à ce stade de l’année, Google a annoncé sa liste d’applications gagnantes pour les Material Design Awards 2021. Cette année, la société a choisi trois applications qui se distinguent des autres par leur originalité, leur facilité d’utilisation ou leur bonne application. des options comme le thème sombre.

Les applications Android les mieux conçues de l’année dernière, selon Google

Les applications en question ne sont pas très connues – à l’exception de l’une d’entre elles – il n’est donc pas surprenant que certains utilisateurs d’Android n’en aient jamais entendu parler jusqu’à présent. C’est pourquoi il est si intéressant de jeter un œil aux propositions gagnantes et aux particularités qui les ont conduites à être les applications Android les mieux conçues de 2021.

Post-it : lauréat de la rubrique « Mouvement »

Peu de gens savent que les « post-it » classiques ont leur application officielle pour Android. Et pas seulement cela, mais, selon Google, c’est l’une des applications les mieux conçues de 2021, se distinguant par l’utilisation d’objets physiques et sa bonne application des principes de Material design.

L’application a été choisie par le jury comme lauréate de la section « Mouvement », pour « étendre les principes du matériau afin de créer des interactions significatives dans l’application, animées par une conception de mouvement efficace, telle que la reproduction de la sensation de froisser un poteau. – dans le monde réel, une interaction dont la marque sait qu’elle est profondément satisfaisante. «

Todoist : lauréat de la section « grand écran »

Google parie plus fort que jamais sur les appareils dotés de grands écrans, à travers des propositions comme Android 12L. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait également économisé un trou dans ses prix de design pour mettre en avant l’application qui offre la meilleure expérience sur tablettes ou smartphones pliables.

Il s’agit de Todoist, probablement l’application la plus connue de cette sélection. C’est l’un des gestionnaires de tâches et de rappels les plus connus, et Google l’a choisi pour pouvoir offrir une expérience intuitive et bien pensée sur les appareils à grand écran, grâce à une interface basée sur des colonnes qui offre une meilleure structure pour l’écran de l’application. Tout cela, tout en étant basé sur les principes du Material Design.

Meetly : gagnant de la section « thème sombre »

Le thème sombre est à la mode, et de plus en plus d’applications décident d’adopter cette fonction. Mais ce n’est pas le cas de Meetly, l’application gagnante de cette section, dont le design original est basé sur une interface sombre au lieu de proposer cette option en plus.

Meetly est une application pour les réunions et les appels vidéo, dont l’interface se distingue par l’utilisation d’illustrations soignées dans les moindres détails, et une palette de couleurs bien choisie qui permet d’éviter que les éléments de l’interface ne soient trop flashy.

