MediaTek est prêt à se battre avec Qualcomm : ce seront les premiers téléphones avec son tout nouveau Dimensity 9000

Le nouveau MediaTek Dimensity 9000 avec la technologie 4 nanomètres vise très haut en 2022, il est donc bon de connaître les premiers mobiles qui l’implémenteront et toutes les améliorations que l’on peut espérer.

La bataille pour les processeurs mobiles n’a jamais été aussi divertissante, avec tous les grands acteurs de l’industrie essayant de conquérir le marché maintenant qu’ils font le saut à 4 nanomètres, et surtout avec un MediaTek belliqueux qui veut prendre d’assaut pour la première fois dans son l’histoire du trône et renverser le roi Qualcomm.

Pas en vain, et bien que Samsung manque à nous montrer ses nouveaux Exynos hautes performances pour 2022, ce que nous savons déjà sur le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et MediaTek Dimensity 9000 semble plus que bon, avec les Taïwanais initiant les hostilités et lançant des fléchettes empoisonnées vers San Diego : « nos processeurs ne chauffent pas.

De plus, nous avons maintenant des détails intéressants sur quels seront les premiers mobiles avec le MediaTek Dimensity 9000, qui devraient être présentés comme nous l’ont dit des collègues de Phandroid au cours du premier trimestre de l’exercice 2022, et qui proviendront des firmes OPPO, vivo, Redmi et Honneur.

Ce sont, au moins, les quatre premières entreprises de fabrication de téléphones mobiles qui ont signé des accords avec MediaTek pour recevoir leur nouveau chipset hautes performances, confirmant également OPPO et Redmi les familles dans lesquelles ces téléphones seront encadrés : le nouveau OPPO Find X montera le Dimensity 9000, tout comme le Redmi K50 du spin-off de Xiaomi. Dont nous n’avons pas encore de données, il s’agit de vivo et Honor, qui bougeront à coup sûr plus tard.

Y por si estas informaciones os parecen poco, la propia MediaTek ha confirmado que los primeros móviles con el esperado Dimensity 9000 estarán disponibles en el primer trimestre de 2022, sin concretar fechas pero suponemos alrededor del Mobile World Congress 2022 que abrirá puertas el 28 de febrero à Barcelone.

Nous verrons quel chipset du nouveau lot aux technologies 4 nanomètres prend la tête, d’autant plus que Qualcomm a radicalement changé sa stratégie avec un changement de nom inclus, tandis que Samsung est venu en amont avec l’Exynos 2100 et que MediaTek a enfin osé attaquer le coupe la plus premium et la plus puissante.

Les clés du MediaTek Dimensity 9000

Et enfin, au cas où vous ne vous en souveniez pas dès sa présentation, nous vous laissons ici les principales améliorations d’un prometteur MediaTek Dimensity 9000 qui est sans doute déjà le meilleur SoC de l’histoire de MediaTek :

Modem 5G release-16 : le nouveau modem intégré par MediaTek améliore les performances dans les bandes inférieures à 6 GHz, pouvant atteindre des vitesses allant jusqu’à 7 Gbps. De plus, il sera également le seul capable de maintenir un service double SIM avec 5G et 4G Dual Active.

MediaTek Imagiq 790 : Le Dimensity 900 sera le premier chipset au monde à atteindre 320 mégapixels, tout en prenant en charge l’enregistrement vidéo HDR 18 bits simultanément dans une configuration à triple caméra.

MediaTek MiraVision 790 : les capacités avec l’écran ont également été améliorées, pouvant monter des panneaux avec une matrice WQHD + avec des rafraîchissements jusqu’à 144 hertz et même gérer des matrices FullHD + jusqu’à 180 hertz. De plus, le chipset lui-même pourra optimiser l’efficacité énergétique de l’écran grâce à la technologie Intelligent Display Sync 2.0.

Architecture open ressource Dimensity 5G : MediaTek permettra à son Dimensity 9000 d’être bien mieux adapté aux besoins des principaux fabricants de smartphones et/ou tablettes, afin qu’ils puissent personnaliser l’expérience de l’appareil et ainsi se démarquer de la concurrence.

Wi-Fi 6E, positionnement avancé et Bluetooth 5.3 LE : La batterie de technologies et de protocoles de connectivité communs a également été améliorée, mettant en œuvre un support natif pour Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 basse consommation et positionnement avec les réseaux Beidou III-B1C dernière génération .

