Google étant Google : cette application n’a duré que 3 mois et elle n’a même pas été rendue publique

Museletter a été soutenu sur la base de Drive, et a permis de créer et de gérer des newsletters sans quitter l’écosystème Google.

Cette même semaine, et avec plus de 20 ans de retard, Google a renversé son produit le plus ancien si l’on ignore le moteur de recherche lui-même, bien que la malheureuse barre d’outils Google pour Internet Explorer n’allait pas être le seul service ou application à dire au revoir avant de terminer ce cours 2021.

Sans surprise, nous savons maintenant presque tous que Google est un expert dans la création et la suppression d’applications, de produits et de services qui finissent par peupler un cimetière prolifique dans lequel Google+, Daydream VR ou Google Reader sont déjà des protagonistes, ce n’est donc pas une surprise. que Museletter est viré sans même atteindre le marché commercial et les utilisateurs finaux.

Il est donc logique que vous ne connaissiez pas ce service, présenté comme un outil similaire à Revue ou Substack pour créer des newsletters et gérer des envois de masse, pouvant également contrôler les abonnements et fournissant à l’utilisateur tous les outils de base pour créer des contenus de ce type d’une manière beaucoup plus simple et intégrée.

Google bat son record et charge Museletter, le projet de newsletter de son incubateur Area 120, avant même de le lancer officiellement sur le marché et en seulement 3 mois.

Et que rejoindre des newsletters avec Gmail, le service de messagerie le plus utilisé au monde, était parfaitement logique…

En fait, ils n’ont pas eu assez de voyages ou de temps pour nous apprendre quelque chose de buvable, et c’est parce que Museletter a été présenté en septembre dernier et à peine 3 mois plus tard, le 20 décembre, il sera interrompu à jamais tant que ses ressources seront. Ils seront alloués à d’autres projets plus intéressants ou avec une plus grande viabilité.

Aïe. Nouveau record pour le lancement à l’arrêt ? 14 septembre : https : //t.co/ROE8lAt7OL 14 décembre : pic.twitter.com/ooJku9QDVt – JR Raphael (@JRRaphael) 14 décembre 2021

C’est sûrement le record de Google en termes de durée de vie et de fermeture prématurée d’un projet, et à Mountain View ils doivent en être conscients car ils se sont empressés de mentionner dans le communiqué de presse que les outils de création de contenu n’ont même pas fonctionné ou qu’ils ont été testés avec les utilisateurs finaux, par conséquent, aucun calendrier d’exportation de données ne sera proposé.

Non seulement cela, et c’est que Google nous rappelle que dans la zone 120, ses employés peuvent travailler sur des projets personnels, et que ce n’est que si un produit est assez bon qu’il revient à Google pour se lancer comme un service final et stable pour les utilisateurs. Dans ce cas donc, il semble qu’ils veuillent préciser que Museletter n’a pas fonctionné et que l’idéal était de l’annuler.

Si un jour Google lance son propre outil de newsletter, on se souviendra sûrement de « Museletter la breve » comme de la première incursion du géant californien au pays de Substack, Revue, Mailchip…

