La clé Android TV de Xiaomi est maintenant meilleure que jamais

Le nouveau Xiaomi TV Stick 4K prend en charge 4K, Dolby Atmos et plus

Cela fait plus d’un an que Xiaomi a lancé son premier stick avec Android TV, et depuis lors, il est devenu l’un des produits les plus populaires de l’entreprise et l’une des meilleures alternatives à Google Chromecast avec Android TV. Maintenant, la marque a décidé d’améliorer le produit avec une nouvelle version mise à jour, qui comprend entre autres la prise en charge du contenu 4K, la prise en charge de DOlby Atmos et Dolby Vision, et plus d’actualités.

Xiaomi TV Stick 4K, toutes les informations

D’une manière générale, les différences physiques entre ce modèle et la version originale sont minimes. Le Xiaomi TV Stick 4K est toujours un petit stick qui se connecte à l’un des ports HDMI de n’importe quel téléviseur ou moniteur, et qui intègre une télécommande avec les commandes typiques, ainsi qu’un accès direct aux services de streaming tels que Netflix et Amazon Prime. Vidéo.

Sa principale vertu réside dans la possibilité de lire des contenus en résolution 4K, soit via l’une des nombreuses applications de contenus disponibles sur Android TV en version 11, soit en diffusant des vidéos depuis un mobile ou un PC grâce au Chromecast intégré.

Xiaomi a voulu améliorer l’expérience sonore et visuelle grâce à la prise en charge de Dolby Atmos et Dolby Vision. La prise en charge de la technologie DTS HD est également incluse.

Comme d’habitude dans ce type d’appareil, l’assistant Google est intégré.

La puissance a également été améliorée, grâce à un processeur quad-core associé à un GPU performant, 2 Go de RAM et 8 Go de stockage interne. Tout cela, accompagné d’un système de connectivité qui se distingue par sa compatibilité avec le Wi-Fi 2,4 / 5 GHz et Bluetooth.

Le meilleur Stick TV pour transformer votre téléviseur en smart

Le Xiaomi TV Stick 4K a été annoncé par la marque sur son site Web mondial, mais elle n’a pas encore confirmé son prix ou sa date de lancement dans différentes régions du monde. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons des données concernant la disponibilité de la nouvelle clé Xiaomi Android TV.

