Le design du Xiaomi 12 est complètement filtré dans des images de haute qualité

LeadEdge Caméra Sport 4K/30FPS 1080P/60FPS 20MP EIS Stabilisateur Microphone Externe WiFi 2.0 IPS LCD 170°Grand Angle Télécommande Appareil Photo Étanche 40M

【4K & 20MP】: La camera 4k sport est équipée de la technologie Ultra HD de 4K / 30FPS 1080P / 60FPS. Vous pouvez prendre des images de haute qualité. Il est également équipé de 7 couches d'objectif en verre qui apportent des vidéos ultra HD 4K et des photos 20MP. 【Stabilisation d'image EIS】: Cette caméra d'action est dotée d'un gyroscope à 3 AXES et d'une technologie anti-secousse d'accéléromètre à 3 AXES, vous permettant de prendre des photos sans trembler, même lorsque vous faites du jogging, sautez, marchez ou faites du vélo. 【Double microphone et 40M étanche】: Cette appareil photo étanche a un microphone interne et un microphone externe.Le microphone externe capte une plus large gamme de sons que le microphone interne.Le boîtier étanche améliore le niveau sous-marin de 30M à 40M. Profitez simplement de beaux paysages dans un monde sous-marin plus profond. 【Wi-Fi et télécommande】: À propos du Wi-Fi, vous pouvez télécharger l'application «LIVE DV» sur votre appareil mobile sur l'App Store d'Apple ou Google Play. L'application Live DV vous permet de contrôler votre caméra à distance à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. Une télécommande est incluse, vous pouvez donc filmer des vidéos et des photos à distance à une distance directe de 20M. Il y a une pile remplaçable pour la télécommande. (Remarque: la télécommande n'est pas étanche). 【2 x 1050 mAh et kit d'accessoires de montage】:Cette caméra embarquée sport est livrée avec 2 piles rechargeables de 1050 mAh, une télécommande sans fil 2.4G avec bracelet, un microphone externe, un boîtier étanche et de nombreux accessoires de montage, vous permettant de monter votre caméra sur un casque, des vélos, un poignet, etc., Rend plus pratique pour la randonnée , cyclisme, plongée et autres sports de plein air.