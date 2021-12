Instagram teste la fonction définitive pour détrôner TikTok : il permettra de télécharger des Stories de plus de 15 secondes

Instagram vous permettra de télécharger des Stories vidéo d’une durée maximale de 60 secondes, sans qu’elles soient divisées en plusieurs parties.

Les responsables de Meta savent bien que si, sa deuxième application la plus populaire après WhatsApp, Instagram, veut devenir le réseau social du moment, il doit améliorer les fonctionnalités de son application mobile pour pouvoir rivaliser en face à face. son grand rival sur ce segment, TikTok.

Pour cette raison, Instagram teste la fonction définitive pour détrôner TikTok : elle vous permettra de télécharger des Stories de plus de 15 secondes.

Très bientôt vous pourrez publier des Stories vidéo sur Instagram de plus de 15 secondes

Comme nous le disent les gars de 9to5Mac, Instagram teste une nouvelle fonction qui vous permettra de publier des Stories vidéo d’une durée allant jusqu’à 60 secondes, sans qu’elle soit divisée en plusieurs parties, puisque, jusqu’à présent, lorsque vous téléchargez une vidéo de plus plus de 15 secondes En tant qu’histoire, elle a été automatiquement divisée en plusieurs histoires.

Cette fonctionnalité a été découverte pour la première fois par un utilisateur d’Instagram en Turquie, Matt Navarra, qui a partagé une capture d’écran de cette nouvelle fonctionnalité sur son compte Twitter, comme vous pouvez le voir dans le lien ci-dessous.

Instagram teste des segments d’histoires plus longs allant jusqu’à 60 secondes Repéré par @yousufortaccom en Turquie pic.twitter.com/6LJ2Rjqbpz -Matt Navarra (@MattNavarra) 15 décembre 2021

En plus de cette fonctionnalité, le réseau social détenu par Meta teste également une nouvelle interface de publication d’histoires qui vous permettra de mentionner plus facilement d’autres comptes et d’inclure un emplacement dans cette publication.

Cette nouvelle fonctionnalité Instagram est actuellement en période de test, c’est pourquoi elle n’est disponible, pour le moment, que pour certains utilisateurs. Par conséquent, nous ne pouvons qu’attendre que cette nouvelle fonctionnalité sorte de la version bêta et atteigne tous les utilisateurs du réseau social, ce qui devrait arriver le plus tôt possible.

