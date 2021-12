Le nouveau Honor X30 est un milieu de gamme avec un design unique et un processeur Snapdragon 695

Honor a présenté au monde son nouveau Honor X30, un smartphone particulier de milieu de gamme au design inhabituel.

Honor est de retour après avoir présenté au monde ses nouveaux Honor 60 et Honor 60 Pro il y a quelques semaines à peine. A cette occasion, la société chinoise est montée sur scène – virtuelle – pour annoncer au monde son nouveau Honor X30, un smartphone destiné à dominer le spectre du milieu de gamme abordable au sein du catalogue de la marque.

Le Honor X30 a été lancé en Chine, et pour le moment, il n’est pas clair si la marque a l’intention de l’emmener dans le reste du monde. Cependant, nous espérons que c’est le cas, puisqu’il s’agit d’un modèle avec une fiche technique très intéressante, et un design épuré, difficile à voir dans les autres modèles milieu de gamme actuels.

Honor X30, toutes les informations

Par son apparence, le Honor X30 semble être le frère perdu du Huawei Mate 40 : dans les deux modèles, nous avons un corps en verre et en aluminium, dont l’arrière se distingue pour loger un module de caméra entouré d’un anneau. Même les couleurs dans lesquelles l’appareil arrive sont similaires à celles du modèle Huawei.

La face avant du téléphone est occupée par un grand écran IPS de 6,8 pouces, avec une résolution Full HD + et. Le panneau est perforé pour abriter une caméra frontale d’une résolution de 16 mégapixels, située en haut au centre.

Ce qui ressort vraiment de son écran, c’est la petite taille des marges qui entourent le panneau, en particulier les marges latérales et supérieures. En bas, cependant, nous trouvons un « menton » un peu plus large.

Honor a opté pour le processeur Qualcomm Snapdragon 695 pour donner vie à son nouveau terminal. Il s’agit d’une puce destinée au milieu de gamme, accompagnée du GPU Adreno 619. Elle s’appuie sur 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. De plus, il prend en charge la 5G.

Android 11 est le système d’exploitation qui s’exécute à l’intérieur du Honor X30, avec la version 5.0 de la couche Honor MagicUI. Puisqu’il s’agit d’un modèle destiné au marché chinois, il n’a pas de services ou d’applications Google.

Son système de caméra est dirigé par un capteur arrière de 48 mégapixels avec une ouverture de f/1,8. Il est accompagné de deux caméras de 2 mégapixels, l’une « profonde » et l’autre « macro ».

Prix ​​Honor X30 et quand pouvez-vous l’acheter

Le Honor X30 est déjà en vente en Chine à un prix de départ de 1499 yuans, soit environ 208 euros à changer dans sa version

Sujets connexes : Téléphones, Téléphones chinois