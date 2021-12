La version Lite de l’un des produits haut de gamme de Xiaomi l’année dernière reçoit déjà MIUI 12.5 Enhanced Edition

La version mondiale du Xiaomi Mi Note 10 Lite reçoit déjà la mise à jour vers MIUI 12.5 Enhanced Edition.

Avec seulement quelques semaines avant l’arrivée de la nouvelle version de la couche de personnalisation de Xiaomi, MIUI 13, dont, récemment, son logo et certaines de ses nouvelles fonctions ont été révélés, le géant chinois continue de mettre à jour certains de vos terminaux pour MIUI 12.5 Édition améliorée.

Ainsi, le dernier des appareils Xiaomi qui reçoit cette mise à jour est la version Lite de l’un de ses appareils haut de gamme de l’année dernière, le Xiaomi Mi Note 10 Lite.

La dernière des mises à jour MIUI 12.5 arrive déjà sur le Xiaomi Mi Note 10 Lite

Comme nous le disent les gars de GSMArena, faisant écho à une information publiée dans le support RM Update, la version mondiale du Xiaomi Mi Note 10 Lite reçoit déjà la mise à jour vers MIUI 12.5 Enhanced Edition.

Cette mise à jour n’atteint que les unités mondiales du Xiaomi Mi Note 10 Lite, qui sont celles qui ne sont pas vendues en Chine, en Russie, en Inde, en Turquie et en Europe, car ces régions ont leur propre version logicielle personnalisée.

Ainsi, les propriétaires du Xiaomi Mi Note 10 Lite dans le reste du monde reçoivent déjà cette mise à jour, qui porte le numéro de version V12.5.4.0.RFNMIXM, est basée sur Android 11 et a une taille de 2 , 7 Go .

La dernière mise à jour de MIUI 12.5 comprend une nouvelle gestion de la mémoire pour une utilisation plus efficace de la RAM, de nouveaux algorithmes qui allouent les ressources plus efficacement et une série d’améliorations au cœur du système qui promettent d’améliorer à la fois les performances et l’autonomie du terminal.

Si vous possédez une version globale du Xiaomi Mi Note 10 Lite et que vous n’avez pas encore reçu la notification de cette mise à jour, vous pouvez vérifier si vous l’avez déjà disponible en accédant à la section À propos du téléphone dans les paramètres du terminal, en cliquant sur l’icône de la version MIUI et en cliquant sur Rechercher les mises à jour.

