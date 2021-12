Samsung renouvelle sa tablette bon marché la plus vendue avec une puissance supplémentaire et un écran plus grand

La Samsung Galaxy Tab A8 (2021) est une tablette de taille moyenne avec une grosse batterie et un prix attractif.

Malgré le règne clair de l’iPad, Samsung est l’une des rares marques à avoir réussi à placer certaines de ses tablettes dans le top des modèles les plus vendus au monde. Concrètement, les modèles de la série Galaxy Tab A côtoient les tablettes les plus populaires du marché, et il n’est pas surprenant que l’entreprise continue de prendre grand soin de cette famille d’appareils.

Avant de clôturer l’année, Samsung a décidé de renouveler l’une de ses tablettes les plus populaires : la Galaxy Tab A8, qui dans son édition 2021 apporte plus de puissance, un écran plus grand et d’autres ajouts intéressants.

Samsung Galaxy Tab A8 (2021), toutes les informations

Samsung Galaxy Tab A8 2021, fiche technique Caractéristiques Dimensions 246,8 x 161,9 x 6,9 mm

508 grammes Écran TFT 10,5 pouces

1920 x 1200 pixels (WUXGA) Processeur Octa-Core, 2GHz RAM 3/4 Go Système opératif Android 11 Stockage 32/64/128 Go extensible par microSD jusqu’à 1 To Appareils photo Arrière : 8 MP

Avant : 5 MP Batterie 7 040 mAh avec charge rapide de 15 W Autres USB 2.0 type C

Prise casque 3,5 mm

Quatre haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos Prix ​​de départ A partir de 229 euros

La Galaxy Tab A8 de 2021 hérite des fonctionnalités du reste des modèles de tablettes Samsung lancés ces dernières années, notamment en termes d’apparence physique. Il a un châssis en aluminium disponible en trois couleurs : gris, argent et or rose. Son poids dépasse légèrement un demi-kilo, et ses dimensions sont dans la norme que l’on peut attendre d’une tablette de ce type.

Son écran a une diagonale de 10,5 pouces et une résolution de 1 920 x 1 200 pixels. Il s’agit d’un panneau TFT entouré de marges relativement contenues et avec un rapport hauteur/largeur de 16:10.

En bonne tablette dédiée à la consommation de contenus multimédia, son grand écran s’accompagne d’un ensemble de quatre haut-parleurs stéréo avec système Dolby Atmos, et d’un port casque 3,5 millimètres.

Le processeur qui donne vie à cet appareil a huit cœurs et une puissance maximale de 2 GHz, et est associé à 3 ou 4 Go de RAM, avec 32, 64 ou 128 Go de stockage interne, extensible via carte microSD dans tous les cas. Sa batterie a une capacité de 7 040 mAh et prend en charge la charge jusqu’à 15 W de puissance.

Ses caméras sont de 8 mégapixels à l’arrière et de 5 mégapixels à l’avant. Android 11 est le système d’exploitation qui donne vie à l’appareil, et il est possible d’acheter la tablette en deux versions, avec Wi-Fi ou Wi-Fi + LTE.

Prix ​​de la Samsung Galaxy Tab A8 2021 et où acheter

Samsung a confirmé que sa nouvelle tablette sera bientôt commercialisée en Europe. Il le fera au prix de 229 euros dans le cas de sa version avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage avec connectivité Wi-Fi. Le prix sera plus élevé pour le reste des modèles proposés.

