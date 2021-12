Le design du Huawei P50 Pocket fuit dans les images officielles

Le design du nouveau Huawei P50 Pocket a été divulgué dans les images officielles. Voici à quoi ressemble le nouveau terminal pliable Huawei.

Malgré le mauvais moment que traverse Huawei en termes de ventes de smartphones, du fait qu’ils ne disposent pas des services Google en raison du veto imposé par les Etats-Unis, le géant chinois continue de lancer de nouveaux terminaux avec son propre système opérationnel. , HarmonyOS.

En ce sens, si il y a quelques jours nous vous disions que Huawei avait confirmé la date de présentation de son nouveau terminal pliable, le Huawei P50 Pocket, qui sortira le 23 décembre, maintenant le design de celui-ci vient d’être filtré dans son premier images officielles.

Voici à quoi ressemble le nouveau Huawei P50 Pocket

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, le magazine de mode Harper’s Bazar a partagé sur le réseau social Weibo quelques images de l’actrice chinoise Guan Xiaotong faisant la promotion du Huawei P50 Pocket.

Ces 19 téléphones Huawei seront mis à jour vers Harmony 2.0 stable prochainement

Dans ces images, que nous vous laissons sous ces lignes, nous pouvons voir que le Huawei P50 Pocket aura un design de type clapet dans le style du Samsung Galaxy Z Flip 3 avec un dos où se détachent deux gros trous. Le premier d’entre eux abritera un triple module de caméra arrière et un flash LED et le second un écran secondaire qui pourra être utilisé pour prendre des selfies avec les caméras arrière.

Dans ces images divulguées, nous pouvons voir le Huawei P50 Pocket en or et, bien que sa gamme de couleurs n’ait pas encore été confirmée, tout semble indiquer qu’il y aura une variante en blanc.

C’est la curieuse histoire du logo Huawei et sa vraie signification

Une fois le design du nouveau smartphone pliable de Huawei dévoilé, il ne nous reste plus qu’à attendre une semaine pour connaître tous les détails du nouveau terminal pliable de la firme chinoise, un Huawei P50 Pocket qui peut devenir le principal rival du Samsung Galaxy Z Flip 3 .

Sujets connexes : Huawei, Huawei P, Téléphones, Téléphones chinois, Téléphones pliants et flexibles