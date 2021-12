Voici le nouveau Samsung Galaxy S21 FE, le plus attractif et le moins cher des Galaxy S21

Evan Blass nous montre les quatre finitions et coloris du Samsung Galaxy S21 FE, qui semble enfin faire son apparition lors du prochain CES de Las Vegas le 4 janvier.

L’histoire du Samsung Galaxy S21 FE a pris tellement de virages qu’il est difficile à ce stade d’assurer son lancement, même s’il semble qu’après l’avoir abandonné en raison du scénario de pénurie mondiale de puces, nous pouvons enfin confirmer de manière fiable que Samsung a repris l’édition Fan de votre Galaxy S21 pour le plus grand bonheur.

Et c’est que oui les amis, les Fan Editions triomphent parce qu’elles écoutent les utilisateurs, apportant le meilleur du Galaxy S à un public plus large grâce à des prix plus bas, et intégrant également du matériel Qualcomm qui est plus apprécié dans pratiquement toute la planète.

A cette occasion, des sources nous parlent d’une présentation du Galaxy S21 FE qui serait cité pour coïncider avec le CES de Las Vegas, le 4 janvier 2022, faisant ses débuts sur les tablettes des principaux marchés de Samsung quelques semaines plus tard.

Leurs prix ont même été divulgués en Europe, et avec tant de mouvement, la vérité est que peu de surprises resteront autour d’eux, car nous savons déjà presque tout sur le modèle le moins cher du Galaxy S21 et maintenant le populaire leaker Evan Blass nous montre tous ses finitions et nuances :

Il n’y a pas grand-chose à commenter, car Samsung s’engage à conserver une palette similaire à celle qu’il avait déjà utilisée dans le Galaxy S21 d’origine, en mettant quatre couleurs du Galaxy S21 FE à la disposition des utilisateurs avec les mêmes matériaux et le design caractéristique de le module photographique : noir, blanc, lavande et crème.

Ce que nous pouvons compléter, c’est une fiche technique qui semble être à la hauteur des attentes, à savoir que le tableau complet des spécifications envisagées est assez complet :

Écran : 6,4 pouces AMOLED FHD + 120Hz

Chipset : Qualcomm Snapdragon 888 (ou Samsung Exynos 2100 sur certains marchés)

RAM : 8 Go

Stockage interne : 128 ou 256 Go (non extensible)

Connectivité : 5G SA / NSA double SIM, WiFi 6 double bande, Bluetooth 5.1 LE, aGPS, USB-C

Batterie : 4 500 mAh (non amovible) avec charge rapide de 15 W

Caméra arrière : 64 MP (large) + ultra grand angle + capteur de profondeur

Caméra frontale : 32 MP

Autres : Lecteur d’empreintes digitales intégré, Services Samsung (Pay, DeX, …)

Système d’exploitation : Android 12 avec One UI 4

C’est un peu tard, oui, mais le Samsung Galaxy S21 FE deviendrait de droit le Galaxy S le plus compensé, avec un prix très attractif pour ses possibilités et aussi, lorsqu’il est né avec Android 12, assurant le support des mises à jour au moins jusqu’à Android 15 .

Soulignons ce dernier, car il semble que Samsung lancera déjà directement la Fan Edition du Galaxy S21 avec Android 12 et sa personnalisation One UI 4.0, ce qui signifie que le mobile le plus compensé en prix et en avantages de l’ensemble du catalogue Samsung Galaxy serait arriver avec la dernière version stable d’Android, assurant la prise en charge des mises à jour majeures jusqu’à Android 15 au moins.

En termes de prix, on parle d’environ 649 euros pour le marché allemand dans le cas de la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce qui monterait à 699 euros si on optait pour un stockage plus important, jusqu’à 256 Go.

Nous vous laissons ici les images avec une taille et une résolution supérieures que @evleaks a téléchargées sur son compte Twitter, montrant les quatre finitions du Galaxy S21 FE … Vous l’aimez?

Samsung Galaxy S21 FE, galerie de photos

