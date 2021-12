Ainsi, vous pouvez faire en sorte que Google Keep vous rappelle des choses à certains endroits

Utilisez-vous Google Keep ? Vous ne savez peut-être pas que l’application vous permet de créer des rappels avec des avis qui dépendent de l’endroit où vous vous trouvez. C’est ainsi qu’ils sont activés.

Si vous utilisez Google Keep pour gérer vos notes et rappels quotidiens, vous ne profiterez peut-être pas de toutes les fonctions de l’application. L’un des utilitaires les plus pratiques que nous puissions trouver dans l’application est la possibilité de créer des rappels à un moment précis. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c’est qu’il est également possible de faire en sorte que Google Keep nous informe d’un rappel à un endroit spécifique.

De cette façon, par exemple, recevez un rappel avec votre liste de courses lorsque vous arrivez au supermarché, ou que Keep vous alerte pour vous souvenir de quelque chose lorsque vous rentrez chez vous ou au travail. De cette façon, vous ne manquerez plus jamais vos tâches importantes.

Créer des rappels pour des lieux spécifiques dans Google Keep

Le processus est très simple, et pas très différent de ce qui est habituellement suivi pour créer des rappels. Tout ce que vous avez à faire est de suivre ces étapes :

Ouvrez Google Keep sur votre mobile. Appuyez sur le bouton « + » dans le coin inférieur droit pour créer une nouvelle note. Une fois à l’intérieur de la note, appuyez sur l’icône en forme de cloche dans le coin supérieur droit. Sélectionnez l’option « Choisir un lieu ». Si nécessaire, accordez des autorisations de localisation à l’application. Choisissez la localisation de votre domicile, de votre travail, ou saisissez une localisation grâce au moteur de recherche intégré au menu. Appuyez sur le bouton « Enregistrer ».

C’est tout. Vous pouvez désormais être tranquille en sachant que Google Keep vous avertira automatiquement des rappels enregistrés lorsque vous vous trouvez à un endroit spécifique.

N’oubliez pas que vous n’avez pas besoin de créer une nouvelle note pour définir un rappel. Vous pouvez également transformer des notes ou des listes de tâches existantes en rappels.

Rubriques connexes : Applications, Applications Google, Google