Les 6 meilleurs téléphones Xiaomi à offrir à Noël

Vidéoprojecteur 5G WiFi Bluetooth, 9500 Lumens Full HD 1080P WiMiUS Projecteur 4K Supporté WiFi Bluetooth Correction 4P/4D Zoom RétroProjecteur WiFi 350'' Home Cinéma Pour iOS,Android,PS5 HDMI AV USB

🎄【9500 Lumens Vidéoprojecteur WiFi Bluetooth Full HD 1080p Supporte 4K & Présentation PPT Via Clé USB】Ce nouveau vidéoprojecteur WiMiUS K8 possède une résolution native 1920*1080p, une haute luminosité 9500 lumens et un ratio de contraste 15000:1, en plus la technologie de l'image amélioré et de couleur avancée, vous offrant un festin visuel supérieur plus clair et plus net. Et Il peut lire les fichiers Office/PDF directement via la clé USB et pas besoin de connecter à un ordinateur portable. 🎄【Écran Miroir 5G WiFi Plus Rapide & Correction Trapézoïdal 4P/4D】Avec la fonction de connexion double WiFi 2.4G/5G, ce vidéoprojecteur wifi bluetooth full hd 1080p peut connecter sans fil facilement et plus rapidement avec votre smartphone iOS/Android/Tablette en connectant simplement votre wifi. La fonction de correction horizontale et verticale à 4D et 4P vous permet d'ajuster 4 points et 4 côtés de l'écran pour faire de l'image projetée un rectangle même que le projecteur est décentré. 🎄【Bluetooth 5.1 Intégré & Fonction de Zoom 50%】Grâce à la dernière puce Bluetooth 5.1, ce vidéoprojecteur wifi full hd 1080p peut facilement connecter sans fil votre haut-parleurs/écouteurs Bluetooth/Airpods à tout moment, double haut-parleur stéréo HiFi 10W intégré peut vous offrir une expérience sonore extraordinaire. La fonction zoom de 100% à 50% vous permet d'obtenir la bonne taille d'écran sans ajuster fréquemment la distance, surtout lorsque le vidéoprojecteur est suspendu au plafond. 🎄【Écran Géant 350'' & Sacoche du Projecteur Incluse 】Ce vidéoprojecteur wifi bluetooth full hd 1080p peut projeter un écran géant entre 50-350 Pouces n'importe où avec une distance de projection 1,6m-7m, un étui de transport supplémentaire le rend portable, idéal pour les soirées cinéma en plein air ou dans votre chambre. La nouvelle technologie pour minimiser la consommation d'énergie de lampe prolonge la durée de vie de la lampe jusqu'à 150,000 heures. 🎄【Garantie 3 ans】 Avec l'interface USB/ HDMI/ AV/ Audio 3,5mm, ce vidéoprojecteur wifi bluetooth full hd 1080p fonctionne parfaitement avec TV Stick/Chrome Book/Ordinateur Portable/Lecteur DVD/PS4/PS5/TV Box/X-Box/PC,etc. Avec K8, vous pouvez profiter de moments de détente et de loisirs merveilleux avec votre famille et vos amis; Si vous avez une question sur notre vidéoprojecteur K8, veuillez contacter notre mail SAV dans le mode d'emploi immédiatement, et vous recevrez une solution rapide.