Une autre application Google vient de dépasser les 500 millions de téléchargements sur le Play Store

Google One a réussi à franchir la barre des 500 millions de téléchargements sur Google Play, principalement grâce à Google Photos.

Si, il y a un peu plus d’un mois, nous vous disions que l’application Google Wallpapers atteignait 500 millions de téléchargements sur Google Play, une autre application Google a maintenant franchi ce cap. C’est quelque chose qui ne nous surprend pas car, ces derniers temps, il est devenu l’un des outils les plus utiles sur nos téléphones Android.

Il s’agit de Google One, l’application chargée de gérer le service de stockage cloud de Google, qui en un an seulement a multiplié par cinq son nombre d’installations, passant de 100 millions de téléchargements aux 500 millions de téléchargements actuels.

Google One dépasse les 500 millions de téléchargements

Comme nous le disent les gars d’Android Police, Google One vient de dépasser les 500 millions de téléchargements sur Google Play.

Cette augmentation incroyable du nombre d’installations de Google One peut s’expliquer par la fin de la sauvegarde gratuite de Google Photos, ce qui a conduit de nombreux utilisateurs à contracter l’un des forfaits payants pour continuer à stocker leurs photos et vidéos sur le cloud.

Google One est un service d’abonnement qui étend le stockage cloud gratuit de votre compte Google pour Drive, Photos et Gmail qui est de 15 Go, que vous pouvez partager avec jusqu’à 5 autres personnes. Ce service payant comprend trois variantes selon l’espace de stockage dont vous avez besoin :

100 Go pour 1,99 euros par mois ou 19,99 euros par an.

200 Go pour 2,99 euros par mois ou 29,99 euros par an.

2 To pour 9,99 euros par mois ou 99,99 euros par an.

En plus de cela, Google One inclut d’autres avantages tels qu’un VPN pour votre mobile Android, des outils d’édition supplémentaires dans Google Photos ou un service client exclusif dans lequel vous serez assisté par une série d’experts qui seront chargés de résoudre toutes les questions. ou Consulter que vous avez concernant les produits et services Google.

Vous devez garder à l’esprit que ce chiffre ne correspond pas au nombre d’utilisateurs qui ont un compte de paiement sur Google One, car cette application vous permet également de gérer l’option de stockage cloud gratuit du grand G, mais nous donne une idée de ​​à quel point cette application est devenue populaire au cours de la dernière année.

