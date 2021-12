Nouveau OPPO Find N, le premier pliant de la marque mise sur un format compact et un écran sans "ride"

Le premier smartphone pliable d’OPPO est officiel, un mobile au format de style Samsung Galaxy Z Fold 3 dans une taille plus compacte.

Après Samsung, Huawei et Xiaomi, OPPO a été la prochaine marque à rejoindre la tendance des smartphones pliables avec son premier modèle dans cette catégorie naissante d’appareils. L’OPPO Find N est déjà officiel et constitue la réponse d’OPPO au Samsung Galaxy Z Fold 3.

Et c’est que l’appareil arrive avec un format très similaire à celui du grand pliable de Samsung, en plus d’avoir une fiche technique similaire. Cependant, OPPO a décidé de se concentrer sur la création d’un appareil

OPPO Find N, toutes les informations

OPPO Trouver N Caractéristiques Dimensions Plié : 132,6 mm × 73 mm × 15,9 mm

Déplié : 132,6 mm × 140,2 mm × 8 mm

275 grammes Écran Interne : 7.1 pouces OLED 120 Hz LTPO, luminosité jusqu’à 1000 nits, 1792 x 1920 pixels, UTG, 8.4: 9

Externe : 5,49 pouces OLED 60 Hz, luminosité jusqu’à 1000 nits, 1972 × 988 pixels, 18: 9 Processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G RAM 8/12 Go Système opératif ColorOS 12 basé sur Android 11 Stockage 256/512 Go Appareils photo Arrière

-Sony IMX766 50 MP 1/1.56″, PDAFf omnidirectionnel tout pixel/1.8 ; focale équivalente à 24 mm ; objectif 6P ; OIS

– Ultra Wide Sony IMX481 16MP f/2,2 ; Distance focale équivalente à 14 mm ; Lentille 5P

– Téléobjectif 3x Samsung S5K3M5 13MP f/2.4 ; Distance focale équivalente 52 mm ; Lentille 5P

Avant (intérieur)

-Sony IMX615 32MP f/2.4

Avant (extérieur)

-Sony IMX615 32MP f/2.4 Batterie 4 500 mAh

Charge Super VOOC 33W

Charge sans fil 15W AIR VOOC

Charge sans fil inversée 10W Autres Lecteur d’empreintes digitales latéral

Son Dolby Atmos

Haut-parleur stéréo double

Double nano SIM

La reconnaissance faciale

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6 Date de sortie 23 décembre 2021 Prix A partir de 7 699 yuans (1 209 dollars / 1 073 euros)

L’une des particularités de ce smartphone par rapport aux autres modèles pliables est l’engagement d’une orientation horizontale sur l’écran interne, ce qui se traduit par un rapport hauteur/largeur inhabituel de 8,4: 9. Cela permet à l’appareil d’avoir un format plus compact lorsqu’il est plié, puisque son panneau extérieur adopte un format plus courant, 18:9.

Si l’on ajoute à cela une taille de 7,1 pouces pour le panneau intérieur, on finit par trouver un appareil très compact une fois plié, dont l’écran extérieur de 5,49 pouces en fait l’un des plus petits terminaux vus dans le haut de gamme ces derniers mois.

Quant aux écrans, dans les deux cas, nous parlons de panneaux OLED, bien qu’il soit possible de trouver plusieurs différences importantes entre eux. Celui à l’intérieur est de type LTPO, il a une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. De plus, il est protégé par la même technologie « Ultra Thin Glass » utilisée par Samsung dans ses derniers modèles.

Cependant, OPPO affirme avoir été en mesure de réduire le « ride » central de l’écran de 80% par rapport à d’autres appareils, grâce à une nouvelle conception de charnière centrale. Ce système est également capable d’éliminer presque complètement l’espace entre les écrans lorsque l’appareil est fermé.

Ladite charnière, connue sous le nom de « Flexion Hinge », permet de maintenir l’appareil déplié à n’importe quel angle entre 50 et 120 degrés, donnant la possibilité de profiter de fonctions logicielles exclusives grâce au mode FlexForm.

L’écran extérieur a une résolution Full HD + et est protégé par Gorilla Glass Victus. De plus, il présente une courbure sur ses deux côtés. Ces courbures lui donnent non seulement un aspect différent des autres pliants, mais devraient servir à améliorer l’ergonomie de l’appareil lorsqu’il est utilisé déplié.

Le reste de son corps est également construit en aluminium et verre Gorilla Glass Victus, et son dos conserve une esthétique rappelant la série OPPO Find X3, avec un module de caméra qui dépasse légèrement en profitant des courbes. Ce module est composé d’une pièce de céramique, plus résistante aux rayures que le reste de la face arrière.

Il est disponible en trois couleurs : blanc, noir et violet.

Sa fiche technique est animée par le processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G, accompagné jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Tout cela est soutenu par une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, une charge rapide Super VOOC de 33 W et une charge sans fil Air VOOC de 15 W. Son logiciel est basé sur Android 11, et sur cette version la dernière version de la couche de marque, ColorOS 12. Le La marque n’a pas confirmé son intention de mettre à niveau l’appareil ultérieurement vers Android 12L, la version du système avec des améliorations spécifiques pour les téléphones pliables.

Le système de caméra n’est pas très différent de ce que l’on pouvait trouver dans les modèles de la série Find X3. Ça y est : un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels est en tête du peloton, aux côtés d’un appareil photo de 16 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle et un téléobjectif de 13 mégapixels. Grâce au format pliable, n’importe lequel des trois capteurs peut être utilisé pour capturer des selfies de haute qualité, sans recourir à la caméra frontale intégrée à l’écran intérieur.

Prix ​​de OPPO Find N et quand peut-il être acheté

De la même manière que l’OPPO Air Glass, l’OPPO Find N sera un produit exclusif pour le marché chinois, du moins dans un premier temps.

Il peut être acheté à partir du 23 décembre, et la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage sera au prix de 7 699 yuans, soit environ 1 209 dollars ou 1 073 euros au taux de change.

