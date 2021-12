Les mobiles les moins chers vont passer au niveau supérieur avec Android 12 (Go Edition), ce sont leurs nouveautés

C’est tout ce qui va arriver aux smartphones bon marché en 2022 avec Android 12 (Go Edition).

Comme il est de coutume depuis plusieurs années maintenant, avec chaque nouvelle version d’Android vient sa version Go Edition, destinée aux appareils aux ressources limitées qui, en raison d’une fiche technique modeste, pourraient ne pas offrir une expérience suffisamment satisfaisante avec l’édition complète. système opérateur.

Cette année c’est au tour d’Android 12 (Go Edition), la version « raccourcie » de la version la plus récente d’Android, qui vient d’apporter aux smartphones les moins chers du marché une expérience la plus proche possible de celle offerte par Android 12 C’est tout ce qu’il offre.

Android 12 (Go Edition) améliore l’interface et le fonctionnement des smartphones bon marché

Comme l’indique Google dans son blog, Android 12 (Go Edition) vient d’améliorer plusieurs aspects importants des versions précédentes du système d’exploitation.

Ils se concentrent, par exemple, sur les améliorations apportées à l’optimisation du système, qui permettront d’ouvrir les applications de manière plus rapide que dans les éditions précédentes du système.

De même, il a été possible d’étendre l’autonomie des appareils en hibernant des applications qui n’ont pas été utilisées depuis longtemps. Ceci, à son tour, permettra également d’économiser de l’espace sur le mobile.

Android 12 (Go Edition) adopte également certaines des meilleures fonctions d’Android 12, telles que l’interface basée sur les lignes de conception Material You, ou la possibilité de copier, traduire ou même écouter n’importe quel texte présent dans une application via le menu de candidatures récentes.

Lorsqu’il s’agit de partager des applications avec d’autres personnes, le processus a été facilité par le système de partage à proximité et Google Play, de sorte que c’est plus facile que jamais. Et, en parlant de partage, Android 12 (Go Edition) ajoute la possibilité d’utiliser le mobile en tant qu’invité directement sur l’écran de verrouillage, de sorte qu’il est possible de partager l’appareil avec d’autres membres de la famille ou des amis sans risque pour cet accès privé Les données.

La confidentialité est un autre des aspects améliorés de l’édition Go d’Android 12, grâce aux fonctions héritées directement de la version « normale ». Le nouveau panneau de confidentialité et les indicateurs d’accès à la caméra ou au microphone ont été ajoutés dans cette version allégée d’Android 12.

Google a confirmé que les premiers mobiles avec Android 12 (Go Edition) seront lancés au cours de la prochaine année 2022. Les appareils qui ont aujourd’hui Android 11 (Go Edition) et sont compatibles avec la nouvelle version, devraient le recevoir dans les prochains mois .

Sujets associés : Android