Et si le meilleur pliage n’était pas de Samsung ? C’est le mobile chinois qui va élever la barre

Samsung et son Galaxy Z ont enfin un digne rival, sans rides, avec du matériel haut de gamme et la signature de… OPPO !

En 2021, qui devait être l’année des mobiles pliables, il semble que le Galaxy Z de Samsung aura enfin un digne rival à la hauteur, car à ce jour seuls Xiaomi, Huawei et Motorola avaient osé présenter des propositions, toutes avec un profil bas, des pistes et des marchés très limités et tout autour des idées du géant sud-coréen.

Et ce n’est pas qu’OPPO ait réellement inventé quoi que ce soit, car la firme de Dongguan a de nouveau utilisé le concept du Galaxy Z Fold, mais cette fois en allant plus loin, en prenant soin des détails et en corrigeant tous les problèmes que Samsung n’a pas réussi à résoudre. correct dans ses trois itérations réductibles.

C’est pourquoi je peux affirmer et affirmer que l’OPPO Find N que nous connaîtrons sous peu sera sûrement le meilleur pliage du catalogue Android, et par extension de l’ensemble du marché puisqu’il n’y a pas d’options sur d’autres plateformes, qui résistent encore à un pliage invasion qui semble inexorable à nous tous et n’est qu’une question de temps. _Les numéros Samsung en témoignent._

Le plus drôle, c’est qu’OPPO avait fait ses premiers pas avec les prototypes enroulables, et nous avait même donné de longues dents avec l’OPPO Find X officiellement annoncé, mais cela va céder la place dès maintenant à un concept de type livre plus regardé, mais entre les mains d’OPPO plus poli et, à mon avis, adéquat.

OPPO Find N, le premier smartphone pliable de la marque est désormais officiel

Un format plus courant, avec des proportions plus adaptées et… Pas de rides sur le front !

Comme ce n’est pas encore officiel, ce n’est pas que nous puissions trop parler de certains détails qui ne sont apparus que dans des fuites, mais j’ai très vite l’impression rien qu’en le voyant que l’OPPO Find N a des proportions plus adéquates que le Galaxy Z de Samsung, restant à mi-chemin entre les deux, le Flip et le Fold.

Et je peux le dire franchement et objectivement, car j’ai essayé les deux formats Samsung et aucun n’a réussi à me convaincre complètement. Le Flip est confortable, oui, mais sa photographie pénalise trop, ainsi que l’autonomie et sa différenciation est justement dans une conception soignée. De son côté, le Fold est trop épais et haut, presque inconfortable, l’écran extérieur trop étiré et l’intérieur, la plupart du temps on ne l’utilise même pas.

Dans le cas d’OPPO, le sentiment est que le Find N est un mobile plus normal lorsqu’il est fermé, avec un écran de 5,5 pouces au format 18:9 plus convivial, pas si étiré, laissant une dalle 7 pour l’intérieur. Technologie OLED LTPO et rafraîchissement 120 hertz.

De plus, il semble qu’OPPO ait pris soin de tous les détails d’un smartphone qui semble fini à la perfection, à partir de cette « courbe impossible » du Find X3 Pro pour modéliser un design semblable à un livre qui présente la meilleure charnière jamais développée pour un smartphone pliable.

En fait, c’est que le OPPO Find N ne présentera pas le pli classique où l’écran se plie, éliminant d’un seul coup le principal inconvénient et la plainte la plus courante de tous les smartphones pliants que nous avions connus. Nous devrons voir la mise en œuvre d’OPPO et comment il y est parvenu …!

OPPO Find N, galerie de photos

Un matériel performant, sans aucune concession en photographie ni en batteries

En parlant encore d’hypothèses, on sait déjà que Samsung nous avait toujours dit qu’un design pliable impliquait des concessions, mais peut-être que les designs sud-coréens étaient conditionnés par une jeunesse qui les pénalisait excessivement.

OPPO a en effet réussi à développer un mobile pliable qui peut et veut tout garder, avec des écrans OLED à taux de rafraîchissement élevé, un chipset Qualcomm Snapdragon 888, des capacités élevées jusqu’à 512 Go indispensables dans les environnements professionnels, et surtout une batterie divisée en deux. cellules atteignant jusqu’à 4 500 mAh avec une charge rapide de 33 plusieurs, une charge sans fil de 15 watts et une charge inversée de 10 watts.

Evidemment, tirer le meilleur parti d’un format comme celui-ci implique aussi de s’occuper de la partie multimédia, donc il y aura du son stéréo et sûrement des certifications audio Hi-Res ou Dolby, en ajoutant une photographie mobile qui cette fois ne fait pas pâle, et qui suit le sillage des meilleurs téléphones « normaux » d’OPPO.

Ainsi, selon les rumeurs, on verra le Sony IMX766 présider à la caméra arrière avec ses 50 mégapixels, accompagné pour l’occasion d’un ultra grand angle de 16 mégapixels et d’un téléobjectif qui devrait atteindre 13 mégapixels, accompagné d’un autre 32 mégapixels. capteur avant. . Comme vous vous en doutez déjà, il n’est pas nécessaire que vous preniez des selfies avec la caméra frontale, car l’écran extérieur servira de miroir pour prendre des photos avec les « bons » capteurs à l’arrière.

Reste à connaître le reste des détails sur les matériaux utilisés pour la construction de l’ensemble, ses dimensions spécifiques -notamment l’épaisseur- et aussi la durabilité, puisque rien n’a été dit à aucun moment sur la résistance aux liquides que fait Samsung. a réalisé cette année avec le Galaxy Z de troisième génération.

Il sera très intéressant de voir et de tester comment OPPO a réussi à améliorer cette charnière pour éviter les lacunes et les rides, bien que la chose la plus importante soit susceptible de prendre plus de temps à savoir, car le succès ou l’échec de l’OPPO Find N sera dans le capacité du constructeur de Dongguan à le mettre en magasin dans le monde entier à un prix compétitif… Nous aurons tous les détails très prochainement, alors ne vous déconnectez pas !

C’est ainsi que se fait l’invasion lente mais ferme des mobiles pliables

