Bien que personne ne s’en soucie, LG met à jour vers Android 11 l’un de ses mobiles les plus audacieux

Le curieux LG Wing, le dernier fabricant sud-coréen fou dans l’industrie mobile, entame désormais sa mise à jour vers Android 11 avant la fermeture définitive de LG Mobile.

Si vous possédez encore un mobile LG, sachez que vous êtes rare sur un marché qui évolue trop vite, et qu’il a presque oublié un géant sud-coréen qui a annoncé sa sortie de l’industrie du mobile en avril dernier, pour arrêter de fabriquer des smartphones peu de temps après. et finit par se concentrer sur son rôle de fournisseur de composants, où il se classe comme l’un des principaux fabricants d’écrans OLED flexibles.

En tout cas, ici nous en sommes venus à parler des mobiles LG, et après son départ beaucoup d’entre nous se sont demandé ce qu’il se passerait maintenant avec leurs mobiles, LG lui-même confirmant qu’il allait conserver les garanties légales ainsi que le support tant pour les réparations que pour les logiciels. , avec des mises à jour jusqu’à Android 12 pour ses deux mobiles les plus représentatifs ces derniers mois : le LG Wing et le LG Velvet.

Et au boulot, LG avance petit à petit pour tenir ses engagements, en annonçant désormais, comme nous l’ont dit les confrères d’Android Central, le package de mise à jour attendu vers Android 11 pour un LG Wing qui devra encore patienter. Correction d’Android 12 pour quelques mois de plus.

Le géant sud-coréen LG n’avait pas oublié ses derniers téléphones, et confirme avec le lancement d’Android 11 pour le LG Wing que les engagements de mise à jour promis seront tenus même s’il est tardif.

Évidemment, et connaissant le passé d’un LG qui tardait déjà à se mettre à jour lorsqu’il fabriquait et vendait des téléphones portables, cette mise à jour vers Android 11 arrive peut-être trop tard, le haut de gamme actuel recevant déjà Android 12 et apportant toujours des améliorations auxquelles beaucoup nous y sommes habitués depuis un certain temps.

En fait, voici les principales nouveautés que l’on peut voir dans le changelog faisant référence au LG Wing :

Bulles de conversation : les notifications peuvent être ouvertes directement dans des fenêtres flottantes.

Alerte d’urgence sans fil : passez de LG APK à Google dans R-OS.

Touch and pay : activé nativement sur le LG Wing via NFC, bien que la fonction disparaisse automatiquement si le NFC est désactivé.

Partager la connexion mobile : suppression du menu pour gérer les connexions et le mode 802.11.

Au cas où vous voudriez des détails supplémentaires, la mise à jour est apparue sans annonces préalables par LG, directement sur les mobiles LG Wing vendus par l’opérateur américain Verizon avec un firmware personnalisé.

Les utilisateurs nord-américains qui l’ont déjà essayé disent qu’au-delà des nouveautés ce qui est notable c’est une amélioration des performances globales, avec une fluidité bien améliorée et des transitions plus douces du mode standard au mode « ouvert » quand on tourne le bouton d’écran et montre le secondaire .

Comme toujours, il sera distribué de manière échelonnée et nous ne savons pas quand il sera disponible en Espagne et en Amérique latine, bien que vous puissiez aller dans « Paramètres> Mises à jour du système> Rechercher une nouvelle mise à jour du système » pour forcer une recherche sur LG les serveurs.

