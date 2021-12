Les meilleurs téléphones Xiaomi avec radio FM que vous pouvez acheter en 2021

Ni podcast ni radio internet, la FM d’une vie ! Découvrez quels sont les meilleurs téléphones Xiaomi avec radio FM que vous pouvez acheter.

Les spécifications frappantes qui composent les nouveaux téléphones qui arrivent sur le marché nous font parfois oublier d’autres spécifications qui sont également utiles lors de l’utilisation du mobile, comme la radio FM. Cependant, des marques comme Xiaomi continuent de le proposer dans certains de leurs mobiles de haute qualité, comme nous le verrons dans ce guide.

La croissance des podcasts et des applications pour écouter la radio Internet, ajoutée au manque d’intérêt des constructeurs, a fait que peu de mobiles actuels intègrent cette puce. Heureusement, il existe encore des smartphones qui ont la radio d’une vie, comme certains modèles du célèbre fabricant chinois

Après avoir découvert les meilleurs téléphones Samsung avec radio FM, nous allons dans le catalogue de téléphones portables de la société chinoise pour recommander les meilleurs téléphones Xiaomi avec radio FM.

Les meilleurs téléphones Xiaomi avec radio FM

Analyser le vaste catalogue de téléphones Xiaomi est une tâche compliquée, car vous savez déjà que la marque se caractérise par un taux de lancement élevé. On apprécie cependant que Xiaomi ait équipé certains de ses terminaux les plus récents de radio FM.

Ce sont les meilleurs mobiles de la firme à partir desquels vous pouvez choisir si vous aimez la radio FM, les podcasts ou la radio Internet. Nous précisons que cela inclut également les mobiles POCO et Redmi, des marques indépendantes toujours liées à Xiaomi.

PETIT M4 Pro 5G

Le POCO M4 Pro 5G est l’un des meilleurs téléphones bon marché que vous puissiez acheter aujourd’hui. L’un de ses avantages est qu’il dispose d’une radio FM, ce qui vous permet de syntoniser vos chaînes préférées sans avoir à télécharger d’applications externes. De plus, il a un son Dolby Atmos, vous écouterez donc le contenu avec une bonne qualité.

Ce terminal est également un bon achat pour son écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Son cerveau est le MediaTek Dimensity 810, avec un modem 5G intégré comme en témoigne le nom du mobile. C’est un processeur qui se comporte bien, et qui peut être accompagné de 4 ou 6 Go de RAM. En revanche, lorsqu’il s’agit de prendre des photos, il est préférable d’utiliser son appareil photo principal de 50 MP.

Enfin, le M4 Pro 5G embarque une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W qui n’aura aucun problème à surmonter la journée d’autonomie. Si vous souhaitez obtenir sa version 6 Go + 128 Go, vous pouvez l’acheter sur Amazon et chez PcComponentes. Si vous préférez la version inférieure, 4 Go + 64 Go, elle est disponible en PcComponentes.

Redmi Note 10 Pro

Parmi les meilleurs téléphones Xiaomi avec radio FM il n’y a ni le Xiaomi Mi 11 ni le Xiaomi Mi 10T, mais il y a le Redmi Note 10 Pro. C’est aussi l’un des meilleurs téléphones avec radio FM en général, car il a une fiche technique incroyable pour un prix inférieur à 300 euros.

L’un de ses grands atouts est l’écran, doté de la technologie AMOLED, d’une taille de 6,67 pouces, d’une résolution Full HD + et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour que tout soit vu en douceur. A l’intérieur fonctionne le processeur Qualcomm Snapdragon 732G, donc la puissance est plus que présente. Inutile de dire qu’avec le Redmi Note 10 Pro, vous pouvez également jouer à vos jeux préférés, même s’ils sont lourds.

Le meilleur reste à venir, car dans son dos il équipe un magnifique appareil photo principal de 108 MP. De plus, sa batterie de 5 020 mAh avec une charge rapide de 33 W offre d’excellentes performances. Si vous souhaitez vous procurer le Redmi Note 10 Pro, vous pouvez acheter sa version 6 Go + 64 Go dans des magasins comme Amazon, PcComponentes et le magasin Xiaomi.

Redmi 10

Le Redmi 10 est un autre mobile Xiaomi doté d’un tuner radio FM, vous pouvez donc l’utiliser pour écouter la radio sans avoir à recourir à d’autres outils. De plus, vous pouvez le faire sans avoir besoin d’une connexion Internet. Au-delà de ces données, le Redmi 10 est également un bon choix parmi les meilleurs téléphones pas chers, avec un prix qui descend en dessous de 200 euros.

Cela ne veut pas dire que le Redmi 10 n’a rien d’exceptionnel à nous offrir, car il possède plusieurs fonctionnalités intéressantes. Por ejemplo, su pantalla LCD de 6,5 pulgadas tiene resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90 Hz. Tampoco está nada mal su procesador MediaTek Helio G88, que está acompañado de 4 GB de RAM y de MIUI 12.5 basado en Android 11 como système opératif.

À l’arrière, ce Redmi 10 possède un curieux module vertical dans lequel se détache l’appareil photo principal de 50 MP. Comme on peut s’y attendre, c’est celui qui prend les meilleures photos. Avec ce mobile Xiaomi, vous profiterez également d’une bonne autonomie, car il équipe une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18W. Vous pouvez acheter le Redmi 10 dans des magasins comme Amazon, PcComponentes et sur le site Web de Xiaomi.

Redmi Note 10S

Si vous souhaitez acheter un mobile Xiaomi avec radio FM, votre liste d’options devrait inclure le Redmi Note 10S. Sous un beau design se cache un tuner qui vous permettra d’écouter vos stations de radio préférées sans aucune complication. De plus, vous pouvez brancher votre casque sur le port 3,5 mm pour écouter la radio en privé.

Au-delà, le Redmi Note 10S embarque un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution Full HD+, une qualité plus que correcte. Son processeur est le MediaTek Helio G95, une bonne puce axée sur la section « gaming ». De plus, il dispose de 6 Go de RAM, ce qui permet toujours d’obtenir des performances plus fluides. Son système d’exploitation est MIUI 12.5 basé sur Android 11, et ce sera l’un des Xiaomi à mettre à jour vers Android 12.

En revanche, le Redmi Note 10S utilise principalement un appareil photo de 64 MP pour prendre des photos de bonne qualité. Sa batterie de 5 000 mAh est également utile, qui dépasse sans problème la journée d’autonomie et est compatible avec une charge rapide de 33W. Le terminal est au prix de 249 euros dans sa version 6 Go + 128 Go, mais il est possible de le trouver avec des offres spécifiques sur Amazon et dans la propre boutique de Xiaomi.

Redmi Note 10 5G

Un autre bon achat si vous voulez un mobile Xiaomi avec radio FM est le Redmi Note 10 5G, dont le nom révèle déjà qu’il dispose également d’une connectivité 5G. C’est un téléphone milieu de gamme qui offre des performances équilibrées dans les différentes sections. De plus, il dispose d’une radio FM, vous pouvez donc l’utiliser pour écouter la radio pendant que vous travaillez, prenez une douche ou dormez.

Le Redmi Note 10 5G équipe un écran IPS de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui, en pratique, offre une bonne qualité. Grâce au processeur MediaTek Dimensity 700, vous pouvez l’utiliser confortablement pour discuter sur WhatsApp ou consulter les réseaux sociaux. Ce processeur dispose d’un modem 5G, il peut donc se connecter à ces réseaux plus rapides.

Pour prendre des photos, le Redmi Note 10 5G embarque un appareil photo principal de 48 MP, un appareil photo macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP, le principal étant celui qui prend les meilleures photos. Sa batterie de 5 000 mAh permet même d’obtenir deux jours d’autonomie. Vous pouvez acheter le Redmi Note 10S sur Amazon.

Redmi Note 9T 5G

Parmi les meilleurs téléphones Xiaomi avec radio FM se trouve également le Redmi Note 9T 5G, une bonne option également pour sa connectivité 5G. Comme on dit, ce terminal a une puce radio FM à l’intérieur, ce qui en fait une bonne option si vous voulez écouter la radio dans le style traditionnel.

De plus, le Redmi Note 9T 5G équipe un écran LCD de 6,53 pouces avec une résolution Full HD+ qui a fière allure. Son processeur est le MediaTek Dimensity 800U, qui a de la puissance même pour les jeux les plus puissants. Il dispose de 4 Go de RAM, tandis qu’il s’appuie sur un appareil photo principal de 48 MP pour prendre les meilleures photos.

Ce terminal ne manque pas d’une grosse batterie pour que vous ne dépendiez pas beaucoup du chargeur. Plus précisément, il est de 5 000 mAh. Il dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales latéral et d’une puce NFC. Pour le moment, vous pouvez acheter le Redmi Note 10 5G dans des magasins tels que PcComponentes, Amazon et dans le magasin Xiaomi.

Quel est le meilleur Xiaomi avec radio FM ?

Le meilleur mobile Xiaomi avec radio FM est le Redmi Note 10 Pro, car il possède les meilleures caractéristiques de tous les terminaux mentionnés dans le guide, de la première à la dernière section. Tout d’abord, il gaspille de l’énergie grâce à la présence du processeur Qualcomm Snapdragon 732G.

De plus, il monte un écran Full HD + AMOLED de 6,67 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un appareil photo principal de 108 MP et une batterie de 5 020 mAh avec une charge rapide de 33 W. Tout cela, et bien d’autres fonctionnalités, pour moins de 300 euros.

