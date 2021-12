Samsung a créé une vidéo spéciale pour vous convaincre que leurs téléphones pliables peuvent tout gérer

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 ont une résistance à l’eau IPX8 et les charnières des deux peuvent contenir jusqu’à 200 000 plis.

Depuis qu’il a sorti la troisième génération de ses téléphones pliables, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, le constructeur coréen n’a cessé de promouvoir ces terminaux de différentes manières pour éviter les réticences de nombreux utilisateurs avec les smartphones pliables.

L’un des principaux doutes qui peuvent surgir concernant les terminaux pliables de Samsung porte sur leur durabilité et, pour cette raison, comme nous le disent les gars de Phone Arena, la marque coréenne vient de publier sur sa chaîne YouTube une vidéo spéciale pour vous convaincre que leur les téléphones pliables peuvent tout gérer.

C’est la vidéo promotionnelle avec laquelle Samsung veut vous convaincre de la durabilité de ses smartphones pliables

La première chose que le géant coréen ne montre pas dans cette vidéo promotionnelle, que nous vous laissons sur ces lignes, est que le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 ont tous deux la certification IPX8 contre l’eau, ce qui vous permettra d’immerger n’importe quel de ces bornes dans 1,5 mètre d’eau pendant une durée maximale de 30 minutes sans subir aucun type de dommage.

Ensuite, ce clip nous rappelle que les vitres avant et arrière du Samsung Galaxy Z Fold 3 sont protégées par du Gorilla Glass Victus, la dernière génération de verre trempé Corning et que l’intérieur de la charnière du Samsung Galaxy Z Flip 3 est protégé. avec Armor Aluminium, un matériau très résistant qui protège les parties intérieures de l’appareil. Cela rend les nouveaux appareils Samsung plus solides et plus durables que leurs prédécesseurs, car ils sont mieux protégés contre les chocs et les chutes.

Enfin, Samsung précise également dans cette vidéo avoir soumis ses téléphones pliables à un test de pliage exigeant, ce qui lui permet de s’assurer que l’un ou l’autre des deux terminaux peut supporter jusqu’à 200 000 plis. En ce sens, la marque coréenne rappelle que la charnière du Galaxy Z Fold 3 dispose d’une technologie qui empêche la poussière de pénétrer dans l’appareil et que son écran est 80% plus résistant que celui de son prédécesseur.

Alors que le géant coréen continue de promouvoir sa troisième génération de téléphones portables pliables, les premières fuites du Galaxy Z Fold 4 commencent déjà à nous parvenir, qui révèlent que ce nouveau terminal pliable disposera de deux caméras sous l’écran, une sur la face interne. écran et un sur l’écran interne, un autre sur l’extérieur, maintiendra la capacité de la batterie du modèle actuel, 4 400 mAh, et aura une plus grande protection contre l’eau.

