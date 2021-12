La grande migration : le nouvel iPhone ferait basculer des millions d’utilisateurs d’Android vers Apple

Le prochain iPhone pourrait attirer plus d’un milliard de personnes dans l’écosystème Apple, selon les analystes de JP Morgan.

Apple semble finaliser les détails pour lancer la prochaine génération de l’iPhone SE, sa famille de smartphones plus abordables. Sa particularité réside dans le fait qu’il serait le premier modèle de la saga à équiper la connectivité 5G.

Pour cette raison, les analystes de JP Morgan pensent qu’Apple pourrait toucher un public potentiel de plus d’un milliard de personnes avec son nouveau smartphone à bas prix, en grande partie provenant d’Android.

Apple vend moins de mobiles que Samsung et Xiaomi mais gagne bien plus qu’eux

Et, selon les analystes susmentionnés, avec ce mouvement, Apple serait à nouveau un acteur important dans le segment milieu de gamme de 2022, volant ainsi la proéminence des fabricants d’appareils Android, et réalisant une migration importante d’utilisateurs qui décideraient d’aller à l’écosystème Apple.

Un iPhone bon marché avec 5G serait le grand chef-d’œuvre d’Apple d’ici 2022

Compte tenu du fait que le prix de l’iPhone SE actuel est de 399 dollars ou 489 euros, il est fort probable que le nouvel appareil, qui arriverait au premier semestre de l’année prochaine 2022, ne dépassera pas de beaucoup ce chiffre si Apple a l’intention de rivaliser avec les modèles de milieu de gamme les plus populaires sur le paysage Android.

Si tel est le cas, les analystes suggèrent que l’appareil pourrait attirer environ 1,4 milliard d’utilisateurs d’Android, propriétaires actuels d’appareils bas de gamme ou milieu de gamme. De même, près de 300 millions de propriétaires d’anciens iPhones pourraient également opter pour cette nouvelle génération d’iPhone SE.

Mais jusqu’à quel point ces hypothèses peuvent-elles être précises ? Malgré le fait que l’iPhone SE figurait parmi les mobiles les plus vendus de l’année 2020, les autres modèles d’iPhone sont toujours préférés par les acheteurs, laissant le modèle « abordable » relégué au second plan.

À cela, il faut ajouter qu’aujourd’hui, la grande majorité des fabricants d’appareils Android ont déjà des modèles 5G de prix similaire, ou inférieur à l’iPhone SE, et dans de nombreux cas, les acheteurs de smartphones dans cette gamme de prix ont tendance à valoriser d’autres aspects – tels que la taille de l’écran, la capacité de la batterie ou la quantité de RAM, par exemple – au-dessus de la connectivité 5G. Et, en ce sens, Apple ne peut tout simplement pas rivaliser avec l’immense variété d’appareils de toutes sortes présents sur le marché Android.

Pour la première fois depuis des années, Apple conquiert le marché le plus difficile au monde

Dans tous les cas, il faudra attendre l’arrivée de ce supposé iPhone SE de 2022 et ses données de ventes, pour voir si c’est vraiment le coup dont Apple a besoin pour attirer des millions d’utilisateurs d’Android, ou si au contraire il démontre que Les utilisateurs d’Android sont plus « fidèles » que vous ne le pensez.

Ce qui est très clair, c’est que l’arrivée d’un iPhone « pas cher » avec la 5G va contribuer à booster considérablement la réception de la connectivité 5G sur toute la planète. Peut-être plus que le reste des iPhones sortis au cours des deux dernières années.

