MIUI 13 découvert: fuite de son nouveau logo et de ses nouvelles fonctions vidéo

Grâce aux gars de Xiaomiui, nous pouvons maintenant voir trois des nouvelles fonctions MUI 13 en vidéo : le défilement infini, la nouvelle barre latérale et les nouveaux widgets.

Comme le PDG de Xiaomi l’a lui-même annoncé il y a environ un mois, la nouvelle version de la couche de personnalisation de Xiaomi, MIUI 13, atteindra la grande majorité des terminaux de la firme chinoise avant la fin de l’année. En effet, tout semble indiquer que la date choisie par le géant chinois pour présenter MIUI 13 sera le 28 décembre prochain.

Si il y a quelques jours nous vous avons dévoilé trois autres nouvelles fonctionnalités qui arriveront avec MIUI 13, nous pouvons maintenant vous montrer à la fois le logo de la nouvelle version de la couche logicielle Xiaomi et certaines de ses principales fonctions en vidéo.

A révélé le nouveau logo MIUI 13 et trois de ses principales nouvelles fonctions

Comme nous le disent les gars de Gizchina, le média populaire Xiaomiui a révélé l’image du nouveau logo MIUI 13 et trois vidéos montrant certaines des nouvelles fonctionnalités de cette nouvelle version de la couche logicielle Xiaomi en action.

5 nouvelles fonctionnalités de MIUI 13 qui rendront la mise à jour intéressante

Comme vous pouvez le voir dans l’image que nous vous laissons sous ces lignes, le nouveau logo MIUI 13 présente des changements subtils par rapport à la version précédente, MIUI 12, car, dans ce cas, la principale différence entre les deux est que le nouveau logo Il a une police différente et que celui-ci et le logo lui-même ont une courbure plus importante que dans le cas de MIUI 12. Xiaomiui a confirmé que ce logo est officiel, car cette image du logo se trouve dans les applications signées par Xiaomi lui-même .

En plus de partager le nouveau logo MIUI 13, les gars de Xiaomiui ont également publié trois vidéos sur leur chaîne YouTube dans lesquelles vous pouvez voir trois des nouvelles fonctionnalités de la nouvelle couche logicielle du géant chinois en action : le défilement infini. , la nouvelle barre latérale ou « sidebar » et les nouveaux widgets.

Tout d’abord, MIUI 13 aura une nouvelle fonction appelée défilement infini ou défilement infini à travers lequel, comme vous pouvez le voir dans la vidéo que nous vous laissons sous ces lignes, la couche de personnalisation Xiaomi vous renverra directement à la page principale après avoir parcouru le reste des pages du bureau.

Deuxièmement, la nouvelle couche logicielle de Xiaomi a une nouvelle fonctionnalité appelée « sidebar, une nouvelle barre latérale, qui nous rappelle beaucoup la boule flottante MIUI classique, qui vous montrera automatiquement les applications les plus utilisées afin que vous puissiez y accéder de manière plus rapide et manière plus facile.

Enfin, MIUI 13 aura de nouveaux widgets d’une taille plus petite que les actuels dans le style de ceux d’iOS, que vous pouvez voir dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessous ces lignes, qui donnent à notre terminal Xiaomi une esthétique plus actuelle et minimaliste.

Si vous possédez l’un des 118 téléphones Xiaomi, Redmi ou POCO que vous recevrez, très bientôt, MIUI 13, il vous suffit d’attendre quelques semaines pour commencer à profiter de toutes les nouvelles que la nouvelle version de la couche logicielle intègre du chinois marque.

