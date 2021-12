OnePlus retire la mise à jour vers Android 12 pour le OnePlus 9 : ne mettez pas à jour votre mobile

Le déploiement de la mise à jour vers Android 12 pour les OnePlus 9 et 9 Pro a commencé la semaine dernière, mais la vérité est que la nouvelle version n’a pas démarré du bon pied. Peu de temps après avoir atteint les premiers appareils, de nombreux utilisateurs ont commencé à signaler de sérieux bugs dans le fonctionnement de la nouvelle version, dont beaucoup sont probablement dus à la migration du code d’OxygenOS vers ColorOS, avec tous les changements structurels que cela implique. .

Les problèmes n’ont pas cessé et pour cette raison, la société a décidé de retirer temporairement la mise à jour jusqu’à ce qu’elle trouve une solution aux problèmes qui ont rendu OxygenOS pratiquement inutile pour un bon nombre de propriétaires d’appareils.

Après un programme bêta de plusieurs mois, OnePlus a estimé que la nouvelle version d’OxygenOS était prête à arriver sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro au milieu de la semaine dernière. Malheureusement, tout semble indiquer que la société n’a pas effectué les tests nécessaires pour identifier les bugs présents dans l’édition « stable » de la mise à jour, et ce sont les utilisateurs qui ont dû informer la société de ces problèmes.

Parmi les échecs, il a été possible de trouver des problèmes de mise à l’échelle dans l’interface, défauts de l’application de l’appareil photo, des redémarrages aléatoires et de nombreux autres bugs qui, dans certains cas, pourraient être corrigé en restaurant les paramètres d’usine de l’appareil. Quelque chose qui, en revanche, est loin d’être idéal.

C’est officiel, je déteste absolument cette nouvelle mise à jour ColorOS par @oneplus . C’est nul, les animations ont l’air merdiques, certaines applications avec une mise à l’échelle DPI différente et des puanteurs de type de peau chinoise d’Android. Je déteste ça et j’ai hâte d’abandonner ça pour le Pixel 6.

OnePlus a confirmé travailler sur une nouvelle version d’OxygenOS 12 avec laquelle il prévoit de résoudre tous les problèmes présents dans l’édition initiale. Pour l’instant, aucune date d’arrivée estimée n’a été donnée pour cette version.

« Nous sommes conscients des problèmes causés par la mise à jour OxygenOS 12 et notre équipe logicielle est en train de les résoudre. Nous interromprons cette mise à jour logicielle et lancerons une nouvelle itération dès que possible. »