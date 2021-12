8 sites pour apprendre les maths avec exercices et explications

Avez-vous des problèmes avec les mathématiques? Ce sont les meilleurs sites Web qui vous aideront à étudier et à résoudre des problèmes de tous les niveaux.

Avec cette liste des 8 meilleurs sites Web pour apprendre les mathématiques, vos problèmes avec le sujet passeront au second plan. Lisez la suite pour développer les détails.

Les mathématiques ont toujours été l’une des tâches éducatives les plus importantes pour les étudiants à tous les niveaux d’enseignement. Cependant, c’est aussi l’une des matières les plus difficiles à apprendre.

Dans tous les cas, les chiffres ne doivent pas être un cauchemar, car il existe différentes options que vous pouvez appliquer pour apprendre de manière simple et amusante. Sans aucun doute, les pages Web spécialisées sont devenues la bouée de sauvetage pour de nombreux étudiants, rendant ce processus d’apprentissage beaucoup plus convivial.

Voici une compilation de ce que nous considérons comme 8 sites Web pour apprendre les mathématiques totalement gratuitement. Si vous voulez savoir ce qu’ils sont, rejoignez-nous pour les connaître en profondeur.

Les meilleurs sites pour apprendre les maths en ligne gratuitement

Educatina

Sangakoo

Mathématiques mauves

Ekuatio

Secteur des mathématiques

Les mathématiques

Smartick

Superprof

Dans cette liste de pages web consacrées aux mathématiques, vous trouverez différentes alternatives pour découvrir cette science de manière simple, confortable, ludique et surtout gratuite.

Toutes ces plateformes ont des approches différentes selon les différents niveaux d’enseignement, du primaire aux étudiants universitaires. Il vous suffit de rechercher le contenu dont vous avez besoin et de commencer à apprendre instantanément. Ensuite, nous vous parlerons de chacun d’eux en détail.

Educatina

Educatina est l’une des meilleures pages pour apprendre les mathématiques au secondaire et à l’université gratuitement. Sur ce site vous trouverez des vidéos explicatives très simples qui vous aideront à comprendre facilement les différentes opérations mathématiques.

Si quelque chose caractérise cette plateforme, c’est que tout son contenu est développé et supervisé par des spécialistes, ce qui garantit de l’utiliser comme un guide d’apprentissage. L’une des alternatives les plus complètes pour les étudiants, les enseignants et les parents totalement en ligne.

Sangakoo

Sangakoo est un outil en ligne qui se démarque par une conception et une méthodologie complètement différentes de ce que nous connaissons. Il ne s’agit pas d’une autre page mathématique pour résoudre des problèmes, mais d’une option axée sur le domaine collaboratif, fonctionnant comme un réseau social spécialisé en mathématiques.

Bien que dans la plupart des plates-formes de ce style, vous trouviez du matériel pour résoudre des exercices numériques, vous vous concentrez ici sur la résolution et la création de problèmes mathématiques, où vous pouvez partager avec d’autres membres de la communauté vos connaissances, vos doutes et vos préoccupations pour apprendre ensemble.

Mathématiques mauves

Pusplemath est un site Web spécialisé en algèbre, étant une excellente option pour les étudiants qui ont des difficultés dans cette matière. Adapté à tous les niveaux d’enseignement, il présente une manière pratique et simple d’appréhender le contenu.

En visitant ce site, vous trouverez différentes catégories, notes, exercices et contenus variés pour apprendre tout ce dont vous avez besoin sur l’algèbre. Bien sûr, une petite difficulté que cela présente est qu’il est en anglais, quelque chose qui peut être limitant pour certains étudiants. Même ainsi, c’est l’une des meilleures options que nous ne pouvions pas laisser de côté.

Ekuatio

Eukatio est une plateforme très complète pour apprendre les mathématiques entièrement en ligne. Son contenu est très large et varié, lui permettant de couvrir des sujets pour tous les niveaux d’enseignement, du primaire à l’université.

Une fois entré sur la plateforme, vous trouverez des centaines de vidéos, quiz et exercices qui vous aideront à comprendre et à pratiquer les différentes connaissances mathématiques. Étant un site Web conçu spécialement pour les étudiants, son fonctionnement est assez convivial, ce qui en fait une expérience d’apprentissage très agréable.

Secteur des mathématiques

Le secteur des mathématiques est l’une des meilleures pages Web pour apprendre les mathématiques, et bien qu’elle soit simple, elle est assez complète en termes de contenu qu’elle propose. C’est un outil en ligne dans lequel les étudiants trouveront une grande variété de vidéos, de tutoriels, de présentations, d’exercices et même un dictionnaire mathématique qui facilite leur apprentissage.

Bien qu’il s’agisse d’une plateforme à l’esthétique plutôt enfantine, ne vous y trompez pas. Vous trouverez ici du contenu pour tous les niveaux, de l’enseignement de base et supérieur aux Jeux olympiques et PSU.

Les mathématiques

Les mathématiques sont l’une des meilleures plateformes pour enseigner les mathématiques aux jeunes du primaire, du secondaire et de l’université. Ce site Web se caractérise par la fourniture de notes, d’exercices, d’examens, de cours et d’articles axés sur cette science à tous les niveaux.

C’est sans aucun doute l’une des meilleures options à considérer lors de l’étude et de l’apprentissage des mathématiques, car tout le contenu qu’il propose est de la plus haute qualité et totalement gratuit.

Smartick

Smartick est l’une des meilleures pages pour apprendre les mathématiques en jouant. De plus, sa méthodologie axée sur des périodes d’étude de 15 minutes par jour, facilite la compréhension des enfants, leur permettant d’apprendre en s’amusant.

Sur son site Internet, vous trouverez une grande variété de tutoriels interactifs et d’exercices guidés qui faciliteront le développement et la compréhension des plus petits vers les opérations mathématiques. Malheureusement, ce n’est pas une plate-forme totalement gratuite, bien qu’elle dispose d’une période d’essai de 7 jours pour que vous puissiez y jeter un œil.

Superprof

Enfin, Superprof est une plateforme pleine d’exercices interactifs, de cours et de contenus variés développés spécialement pour l’ESO et les lycéens.

Quelque chose à souligner à propos de cette plate-forme est que vous pouvez effectuer différents exercices et tests et même connaître la solution au cas où vous auriez des questions ou ne compreniez pas comment le résoudre.

Comme vous le verrez, les mathématiques peuvent être très faciles et amusantes tant que la méthodologie d’enseignement est suffisamment conviviale pour les étudiants, ce que vous pouvez trouver sur tous ces sites Web que nous avons partagés avec vous. Jetez un œil et amusez-vous à apprendre.

