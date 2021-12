Les 8 meilleurs sites Web avec des tests gratuits pour approuver le permis de conduire

Si vous souhaitez passer le permis de conduire pour obtenir votre permis, ne vous inquiétez pas. Ce sont les meilleurs sites Web pour soumettre votre essai gratuit.

Si vous êtes sur le point d’obtenir un permis de conduire, sachez que l’une des conditions essentielles est de réussir l’examen de conduite. Une petite mais très importante évaluation pour déterminer votre niveau de connaissance de la réglementation routière en vigueur en Espagne.

Dans ce cas, nous souhaitons vous aider à réussir votre test d’examen avec une sélection de pages Web où vous pouvez passer ce test gratuitement et vous entraîner pour votre présentation finale. Si vous voulez savoir ce qu’ils sont, continuez à lire.

Ce sont les pages Web avec des tests gratuits pour approuver le permis de conduire

DGT

TestViral

Tous les tests

Theorico.net

Praticatest

Course

Vialtest

Classe DGT

Dans la sélection de sites internet pour passer le test pour passer le permis de conduire, vous trouverez différentes options selon les types de permis, ainsi que des évaluations totalement différentes dans chacun d’eux. Mieux encore, ils sont totalement gratuits, ils constituent donc une excellente option pour commencer à pratiquer.

DGT

La Direction générale de la circulation a une section dédiée sur son site officiel pour ceux qui souhaitent se préparer à demander l’examen de conduite. Ce qui caractérise cette alternative, c’est qu’elle propose des évaluations officielles déjà réalisées.

Contrairement à d’autres pages, vous ne résoudrez pas correctement une évaluation, mais vous ne pourrez voir que les réponses possibles. Même ainsi, vous ne partirez pas avec le doute dans votre esprit. Lorsque vous démarrez le test, vous verrez l’option correcte sous les réponses en cliquant sur le bouton « afficher la réponse ». Bien sûr, répondez-y sans tricher.

Flacon de test

TestVial correspond à un site internet qui propose différents tests de conduite totalement gratuits afin que vous puissiez vous entraîner avant de passer votre examen final et d’obtenir votre permis de conduire. C’est peut-être un peu tiré par les cheveux pour accéder aux tests, mais ce n’est pas impossible non plus.

Lorsque vous entrez sur le Web, vous devez choisir le type de permis que vous souhaitez traiter, puis sélectionner l’une des options affichées et enfin choisir l’une des options liées à ce test. Maintenant, répondez simplement aux questions et à la fin, vous obtiendrez votre évaluation en fonction de vos succès.

Tous les tests

Si vous souhaitez passer un examen de conduite, TodoTest trouvera un grand nombre de tests totalement gratuits avec lesquels vous pourrez vous entraîner pour obtenir votre permis de conduire. Son fonctionnement est assez simple, vous n’aurez donc aucun problème à l’utiliser.

Accédez sans frais à différentes catégories de permis, du type B aux plus exigeants tels que D1/D, B+E ou C+E. Bien entendu, la plateforme offre la possibilité de devenir premium et d’accéder à d’autres contenus et fonctions supplémentaires. Maintenant, avec la version de base, vous en avez beaucoup.

Theorico.net

L’une des alternatives les plus populaires, les plus fiables et les plus faciles à utiliser est le test Vial. À ce stade, vous pouvez trouver un examen de conduite par sujet, ce qui est assez confortable pour choisir la catégorie que vous souhaitez pratiquer.

Lorsque vous entrez, choisissez le test d’examen que vous souhaitez passer, puis vous trouverez en bas un tableau avec différentes options de test à passer. Une fois la pratique terminée, vous obtiendrez votre résultat en fonction de vos réponses. Le meilleur de tous est que vous pouvez passer tous les tests DGT gratuitement et sans vous inscrire.

Praticatest

Semblable aux autres options de cette liste, Practicatest est un portail Web spécialisé dans la fourniture de différents tests pour obtenir un permis de conduire. Il dispose de différentes catégories et types d’autorisations, ce qui en fait l’un des plus complets du web, notamment pour être gratuit.

Une fois que vous êtes entré dans votre page, vous devez choisir le type de permis que vous souhaitez traiter et commencer à résoudre l’évaluation. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, il propose une version premium dans laquelle vous pourrez essayer les nouveaux tests intelligents, les nouveaux tests DGT, les tests de la semaine et plus encore.

Course

La course est une autre excellente option pour ceux qui veulent passer un test pour passer un examen de conduite totalement gratuit. Sur ce site, vous trouverez un exemple d’examen pour l’obtention du permis de conduire auquel vous devez répondre pour déterminer vos connaissances théoriques.

Quelque chose qui mérite d’être souligné à propos de cette plate-forme est sa simplicité, donc dès que vous entrez, vous serez prêt à commencer votre test composé de 30 questions. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur corriger l’examen pour obtenir votre score.

Vialtest

VialTest est un portail Web qui contient les derniers tests appliqués pour obtenir un permis de conduire. Son contenu est entièrement gratuit et est mis à jour à tout moment, les tests sont donc plus que fiables.

Lorsque vous entrez sur le Web, vous trouverez deux catégories de tests, choisissez simplement celui que vous souhaitez appliquer et démarrez-le. Quelque chose de remarquable à propos de leurs évaluations est que toutes les mauvaises réponses auront une explication afin que vous compreniez le vrai contexte afin que vous puissiez y répondre correctement dans votre test final.

Classe DGT

Une autre option de la Direction générale de la circulation a une autre option au sein de sa classe virtuelle très utile pour passer un test gratuit pour approuver le permis de conduire. Il est assez simple et facile d’accéder au test, vous n’aurez donc pas de problèmes. De plus, toutes les évaluations sont dans le même format que l’examen réel.

Au moment d’entrer sur le Web, vous devez lire les instructions qui s’affichent, puis appuyez sur « accepter ». Ensuite, apparaîtront les différents tests de conduite par thème, où vous devrez sélectionner celui qui convient à votre cas en cliquant sur « consulter ». Enfin, vous aurez accès au test et vous pourrez le passer.

Avec toutes ces options, vous n’aurez plus de problème pour présenter votre examen pour obtenir votre permis de conduire, notamment en Espagne. De la même manière, nous vous recommandons de lire et d’enquêter sur tout ce qui concerne le code de la route, il vous sera donc beaucoup plus facile de postuler. Pour le reste, il ne reste plus qu’à vous souhaiter beaucoup de succès.

