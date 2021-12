Transformez vos photos en caricature Disney ou Pixar avec cette application haut de gamme pour Android.

Si vous souhaitez transformer vos photos en dessins animés, ne manquez pas cette liste d’applications pour convertir des photos en dessins. Ils sont les meilleurs et sont sur Google Play.

Actuellement, une grande partie de la population possède un téléphone intelligent, et la grande majorité de ces téléphones sont équipés d’un appareil photo intégré, ce que beaucoup utilisent quotidiennement pour capturer des moments uniques, que ce soit avec des amis ou en famille.

Cependant, certaines photos ne s’avèrent pas tout à fait correctes et nécessitent quelques retouches pour avoir un aspect professionnel et différent. Heureusement, la boutique Google regorge d’applications pour retoucher des photos, mais le jour où nous allons vous montrer les 7 meilleures applications pour convertir des photos en dessins.

Ce sont les meilleures applications pour transformer des photos en dessins

Effet Aquarelle

Peinture – Filtres Pro Art

PhotoMania – Effets photo

Enlight, Flare numérique optique

Éditeur de photos Prisma

Labo photo : éditeur de photos

ToonMe – dessins animés de potos

Caricaturer une photographie se fait depuis des temps immémoriaux, et pour le faire correctement, l’aide d’un professionnel a toujours été nécessaire. Mieux encore, grâce aux nouvelles technologies et à l’intelligence artificielle, il est désormais possible de convertir des photos en dessins. Ce sont les meilleures alternatives.

Effet Aquarelle

Si vous vous considérez comme un passionné d’art et que vous souhaitez donner à vos images préférées une touche artistique, vous devriez envisager l’application Effet Aquarelle. Cette application se caractérise par être extrêmement facile à utiliser, vous n’aurez besoin que d’une image, chargez-la dans l’application et vous commencerez immédiatement à faire de la magie.

Ce qui rend l’effet Aquarelle si attrayant, c’est que vous ferez vous-même l’illustration de votre image, car lorsque vous téléchargez la photo sur l’application, vous devrez choisir entre divers outils de base et commencer à dessiner sur l’image chargée, une fois l’édition que vous pouvez enregistrer votre création dans la meilleure qualité.

Grâce à son interface simple et minimaliste, la sélection et l’utilisation des outils sont extrêmement faciles, et en quelques minutes vous réaliserez déjà votre œuvre d’art.

Peinture – Filtres Pro Art

L’une des applications les plus simples pour transformer vos photos en dessins incroyables est Painnt – Pro Art Filters, cela est dû à ses plus de 1000 filtres disponibles qui transformeront vos portraits en de magnifiques paysages fascinants. Pour utiliser l’application Painnt, il suffira d’avoir l’image, de la charger, de choisir parmi les plus de 1000 filtres et le tour est joué.

L’interface de l’application est assez intuitive, ce qui la rend très facile à utiliser, au moment de charger l’image et de parcourir les filtres, vous pourrez voir la photo originale d’un côté et la photo avec le filtre ajouté.

Comme si cela ne suffisait pas, le logiciel dispose d’une version premium, qui vous permet d’ajouter plus de filtres et d’outils, même ainsi, la version gratuite est assez complète.

PhotoMania – Effets photo

Si vous voulez vous amuser en personnalisant vos photos préférées, l’application PhotoMania est faite pour vous. Cette application particulière dispose d’outils et de fonctions assez intéressants qui vous feront passer des heures et des heures à modifier vos images.

Vous pouvez transformer vos photos en croquis, vous pouvez également ajouter des cadres pour vos photos de profil. Et si vous aimez envoyer des cartes électroniques, PhotoMania propose des dizaines d’options que vous pouvez utiliser.

L’application propose plus de 400 préréglages, notamment des effets d’esquisse, des looks vintage, etc. Mais peut-être que la meilleure partie de cette application est qu’elle fonctionne également comme un outil d’édition pour laisser libre cours à votre imagination.

Enlight, Flare numérique optique

Si vous souhaitez ajouter une touche de professionnalisme à vos images et ne voulez pas passer des heures à les personnaliser, Enlight est l’application parfaite pour vous. Cette application possède les meilleurs filtres pour la retouche d’image et vous pouvez ajouter divers masques en un seul clic.

Enlight inclut des effets de dessin, une correction d’image, des effets picturaux, des filtres photo, etc. Pour convertir l’image en peinture, il vous suffit d’aller dans la partie artistique de l’application et de choisir l’option « Esquisse », alors seulement vous transformerez votre image en œuvre d’art.

Éditeur de photos Prisma

Une autre application que vous devriez considérer si vous souhaitez convertir vos photos en dessins est Prisma Photo Editor. Ce logiciel a les styles les plus populaires des meilleurs artistes du monde, afin de rendre vos images extrêmement incroyables.

Une chose à garder à l’esprit est qu’il n’a pas seulement des filtres de style contemporain, vous pouvez également transformer vos photos en œuvres de type Picasso ou Van Gogh.

Mieux encore, grâce à son interface graphique, vous pouvez modifier les images en quelques clics, transformant vos photographies en dessins épiques. Le seul inconvénient est que pour télécharger en haute définition, vous devez acheter la version Premium.

Labo photo : éditeur de photos

Si vous souhaitez transformer vos photos en dessins, croquis, peinture ou même une image à l’aquarelle, alors jetez un œil à Photo Lab. Cette plateforme présente des catégories d’effets, celles-ci afin de vous aider à trouver des préréglages beaucoup plus rapidement. Chaque effet aura plusieurs options pour naviguer, vous donnant un contrôle total sur vos photos.

De plus, l’interface de Photo Lab est assez simple, ce qui permet à tout utilisateur de l’utiliser facilement. Vous pouvez télécharger l’image dans la meilleure qualité et la partager directement depuis l’application sur tous vos réseaux sociaux préférés.

ToonMe – dessins animés de potos

Pour transformer vos selfies en personnages Disney ou Pixar, la meilleure option est ToonMe. Cette application est spécialisée dans la caricature de toute photographie sur votre mobile, notamment les selfies ou les portraits entre amis ou en famille.

Avec ce logiciel, vous pouvez convertir vos photos préférées en dessins et pas seulement cela, vous pouvez également ajouter divers éléments pour les rendre plus attrayantes. De plus, vous disposerez d’un mode dessin gratuit, ce qui est parfait si vous souhaitez donner une touche personnelle à l’image.

