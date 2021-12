9 applications avec Material You à essayer sur votre mobile avec Android 12

Essayez les nouveautés de Material You dans Android 12 avec toutes ces applications qui prennent déjà en charge les thèmes dynamiques.

Lorsque Google a annoncé Material You lors de l’I/O 2021, il n’a pas seulement annoncé la plus grande refonte d’Android depuis des années. Il a également ouvert la porte aux applications pour offrir des expériences plus cohérentes avec le système d’exploitation, grâce à la fonction de thèmes dynamiques qui permet d’extraire les couleurs du fond d’écran, de personnaliser les différents éléments graphiques du système et les applications avec le même style .

Bien entendu, comme c’est souvent le cas avec ce type d’actualités, une partie du travail à accomplir incombe aux développeurs, qui doivent adapter leurs applications pour qu’elles soient compatibles avec les thématiques dynamiques de Material You.

Actuellement, il existe déjà plusieurs applications Android tierces qui prennent en charge les couleurs dynamiques dans Android 12. Examinons-les toutes, une par une.

Inware

Inware n’était pas seulement l’une des premières applications à être mise à jour pour inclure la prise en charge des thèmes dynamiques Android 12, mais elle l’a également fait avant que la mise à jour Android 12 ne soit généralement disponible.

C’est une application qui permet de connaître les « intérieurs » de n’importe quel appareil Android, tant au niveau logiciel que matériel. Tout cela avec une interface claire et facile à utiliser, qui s’adapte également aux couleurs du système d’exploitation dans Android 12.

L’infini pour Reddit

Ce client Reddit open source est le seul qui, à ce jour, inclut la prise en charge de Dynamic Theming sur Android 12. C’est un client Reddit qui facilite l’utilisation de la plateforme grâce à sa prise en charge des gestes, et se distingue par être totalement gratuit et facile à utiliser.

Dormir en tant qu’Android

La célèbre application de surveillance du sommeil, Sleep as Android, est une autre application avec l’implémentation Material You presque prête. Selon son développeur, Urbandroid, l’application est « stylisée avec Material You à 99% », pouvant varier les couleurs de l’interface en fonction du fond d’écran défini sur l’appareil.

Lecteur de mangas Neko

Si vous recherchez un bon lecteur de manga pour MangaDex basé sur Tachiyomi, Neko est l’une des meilleures options que vous trouverez. Surtout si votre mobile est déjà mis à jour vers Android 12, car les dernières versions de l’application incluent déjà la prise en charge des thèmes dynamiques.

Guide des séries

Cette célèbre application avec plus d’un million de téléchargements est l’une des plus populaires à être mise à jour avec la prise en charge des thèmes dynamiques dans Android 12. SeriesGuide s’adapte sans problème au style du système sur n’importe quel mobile mis à jour vers Android 12, donnant même la possibilité de en utilisant des widgets sur l’écran d’accueil avec les couleurs du système.

Taskeur

L’application d’automatisation populaire a été parmi les premières à être mise à jour pour prendre en charge les thèmes dynamiques d’Android 12.

Vous permet de changer l’interface de l’application en fonction des couleurs du fond d’écran utilisé, et également

Ondelette

L’une des meilleures applications que vous pouvez télécharger pour améliorer le son de vos écouteurs, quelle que soit leur marque, est Wavelet. L’application a récemment été mise à jour pour ajouter la prise en charge des thèmes dynamiques, afin que vous puissiez amplifier le son de plus de 3 000 modèles de casques différents automatiquement et facilement.

Murs rapides

Certaines applications de personnalisation ont été parmi les premières à prendre en charge Material You. Swift Walls est l’un d’entre eux. Il contient un large catalogue de fonds d’écran, proposé dans une application à l’interface claire et simple, qui adapte également ses couleurs au style du système.

Fonds d’écran

Pix Wallpapers est une autre application de fonds d’écran prenant en charge Material You. Dans ce cas, l’application se distingue par l’inclusion d’une grande variété de fonds d’écran inspirés de ceux inclus dans les téléphones Google Pixel.

Rubriques connexes : Applications