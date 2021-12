10 choses que Google veut que vous demandiez à l’assistant ce Noël

Google veut que vous passiez des vacances confortables, et pour cela, il recommande ces 10 façons dont Google Assistant peut vous aider.

Google Assistant, l’assistant personnel de Google, prépare l’arrivée de Noël toujours avec un objectif clair : rendre vos tâches aussi simples que possible. En fait, Assistant a appris de nouvelles fonctionnalités qui peuvent vous aider pendant ces périodes spéciales. Pour que vous les connaissiez, Google lui-même a créé une liste de 10 choses que vous pouvez demander à Assistant ce Noël, et l’a partagée sur son blog.

Nous avons analysé cette liste et nous pouvons anticiper que l’assistant pourra vous aider dans les aspects essentiels, de la nourriture à la musique typique de Noël. Malheureusement, nous ne pouvons garantir que tous ces outils de l’Assistant sont disponibles pour tous les utilisateurs. Il suffit de les essayer sur votre mobile Android ou sur votre Google Home pour le savoir. On ne vous fait plus attendre, voyons de quelles 10 manières l’assistant peut vous aider.

Découvrez de nouvelles recettes de cuisine pour surprendre

La nourriture est l’un des éléments les plus importants de Noël, car toute la famille se rassemble autour d’elle lors des jours les plus spéciaux. Cependant, nous ne sommes pas tous experts en cuisine ou nous ne savons pas surprendre nos convives avec de nouvelles recettes. Si vous rencontrez ce problème, ne vous inquiétez pas, l’Assistant vous aide.

Comme l’explique Google, l’assistant peut recommander de nouvelles recettes typiques de Noël sur simple demande. Par exemple, vous pouvez dire « Ok Google, aide-moi à trouver des recettes de cuisine de Noël » et l’Assistant vous montrera des recettes que vous ne connaissez peut-être pas. Vous n’avez qu’à les essayer, ils deviendront peut-être vos nouveaux plats préférés.

Créez votre propre livre de recettes

Avec Google Assistant, vous pouvez également créer votre propre livre de recettes, vous aurez donc toujours les étapes à suivre pour cuisiner vos plats préférés enregistrés. Plus précisément, vous pouvez composer ce livre à partir des recettes recommandées par Assistant. Lorsque vous lui demandez des recettes de Noël et qu’il vous en montre plusieurs, vous devez appuyer sur le bouton Enregistrer qui apparaît dans le coin supérieur droit de chaque recette. C’est la procédure à suivre sur le mobile, dans Google Home vous pouvez lui demander d’ajouter la recette en question au livre de cuisine.

Lorsqu’il est temps de cuisiner votre plat préféré, vous pouvez dire à l’assistant « Ok Google, montre-moi mon livre de recettes ». Il apparaîtra toutes les recettes que vous avez enregistrées à ce jour.

Comment faire en sorte que Google Assistant vous lise n’importe quel article d’Internet

Faites savoir à tout le monde que le dîner est prêt

Si vous avez plusieurs appareils Google dispersés dans la maison, que ce soit Home ou Nest, vous pouvez l’utiliser pour faire une annonce qui atteint tous les membres de la famille. À l’aide de la fonction « Diffusion », vous pouvez envoyer un message du type « Ok Google, annonce que le dîner est prêt » pour informer tout le monde qu’il est temps de se mettre à table.

Réglez le salon avec de la musique de Noël

Rien de tel que la musique pour commencer à créer une ambiance de Noël idéale. Si vous n’avez pas créé de liste de lecture avec des chansons typiques à ces dates, vous pouvez laisser Google Assistant DJ pour vous. Dites simplement « Ok Google, mets de la musique de Noël » et l’assistant commence à jouer des thèmes de Noël caractéristiques. D’ailleurs, si vous souhaitez écouter une chanson en particulier, il vous suffit de demander.

Trouvez les cadeaux parfaits pour vos proches

Si choisir des cadeaux pour vos proches n’est généralement pas votre tâche préférée, vous pouvez laisser Google Assistant vous aider. Les utilisateurs d’Android peuvent dire « Ok Google, recherchez des écouteurs sans fil sur Amazon » et si l’application est installée, elle s’ouvrira automatiquement avec les résultats des écouteurs sans fil que vous pouvez acheter.

Sur le Web, Google donne l’exemple avec Walmart, nous comprenons donc que cela fonctionne avec n’importe quelle application de magasin que vous avez installée sur votre smartphone. Il vous suffit de concentrer votre recherche sur ce magasin spécifique.

L’assistant Google vous attend lors d’un appel

Comme l’explique l’entreprise, cette fonction est exclusive aux utilisateurs de mobiles Pixel. Cela s’appelle « Attends pour moi » et il s’agit essentiellement de l’assistant Google qui vous attend lors des appels. Au lieu d’avoir à endurer quelques minutes à écouter une chanson en attendant qu’un agent vous assiste, l’Assistant vous attend et vous avertit lorsque l’agent est disponible. C’est sans aucun doute l’une des fonctions les plus intéressantes du Google Pixel 5.

Faites un appel vidéo de groupe pour féliciter les vacances

Sur les appareils Google sur lesquels les appels vidéo sont disponibles, tels que le Nest Hub Max, vous pouvez organiser des réunions virtuelles avec les membres de votre famille. Dites simplement « Ok Google, passez un appel vidéo » et vous pouvez créer une réunion pouvant accueillir jusqu’à 32 personnes. De plus, pour féliciter les vacances, vous pouvez également utiliser les effets de réalité augmentée amusants disponibles sur les appareils mobiles.

5 astuces très amusantes pour Google Assistant que vous pouvez utiliser maintenant

Laissez l’Assistant vous informer de toutes les tâches de votre emploi du temps

Pendant Noël, Google Assistant peut également vous aider en créant un horaire et en alertant via les haut-parleurs intelligents placés à la maison. Par exemple, vous pouvez configurer qu’à 4 heures de l’après-midi est l’heure d’emmener les enfants nager et à 11 heures du soir est l’heure d’aller se coucher. Ainsi, chaque jour à cette heure l’assistant rappellera les tâches en attente à travers tous les haut-parleurs.

Passez un bon moment avec votre famille en jouant

Vous pouvez également utiliser l’aide de l’assistant pour vous amuser en jouant en famille. Google Assistant propose d’excellents jeux, il vous suffit donc de dire « Ok Google, jouons » et de choisir le jeu pour commencer à vous amuser. Par exemple, vous pouvez jouer à Trivia Crack pour voir qui en sait le plus sur tout le groupe.

Clôturez la journée avec les meilleures histoires de Noël

Pour finir, rien de mieux que quelques contes de Noël qui finissent de créer l’ambiance de Noël parfaite. Dites simplement « Ok Google, raconte-moi une histoire de Noël » et l’assistant commence à vous raconter des histoires typiques de cette époque.

Sujets associés : Google Apps, Google