5 nouvelles fonctionnalités de MIUI 13 qui rendront la mise à jour intéressante

Ce sont les 5 bonnes nouvelles qui arriveront aux téléphones Xiaomi, Redmi et POCO avec MIUI 13.

MIUI est l’une des couches de personnalisation les plus populaires sur Android et la dernière version de celle-ci, MIUI 13, pourrait arriver avant la fin de l’année, comme l’avait précédemment prévu le PDG de Xiaomi, Lei Jun.

Avec l’arrivée imminente de MIUI 13, au cours des derniers jours, nous avons reçu toutes sortes d’informations sur les améliorations que la nouvelle version de la couche logicielle Xiaomi inclura et au cas où vous ne l’auriez toujours pas. mettre à jour votre smartphone vers cette nouvelle version de MIUI ou non, nous avons compilé pour vous les 5 nouveautés de MIUI 13 qui rendront cette mise à jour intéressante.

Une interface entièrement repensée et plus minimaliste

La première des grandes nouveautés de la nouvelle version de la couche de personnalisation Xiaomi est une nouvelle interface graphique beaucoup plus minimaliste qui nous rappelle le nouveau design d’Android 12, Material You.

Dans cette refonte, nous devons tout d’abord souligner le nouvel aspect du MIUI Control Center, qui sera divisé en deux colonnes: une sur le côté droit avec les commandes habituelles pour les données mobiles, le réseau Wi-Fi, Bluetooth, la luminosité niveau sur l’écran et le volume audio et un sur le côté gauche avec un nouveau module supérieur dans lequel on nous montrera des informations sur la quantité de mémoire interne libre dans l’appareil, le solde financier du mois, le nombre d’étapes quotidiennes et le nombre total d’heures d’utilisation quotidienne de notre terminal.

Deuxièmement, le gestionnaire de fichiers MIUI a également été repensé pour simplifier la navigation à travers celui-ci et, ainsi, localiser plus rapidement la photo ou le document que nous recherchons.

Ainsi, les icônes de la même ont un design plus net et une tonalité un peu plus claire, et dans les options de sécurité des dossiers de notre stockage interne, une nouvelle option est incluse intitulée « Ne pas afficher les éléments de la galerie et les captures d’écran parmi les fichiers récents » .

Widgets de style IOS

Une autre des nouveautés de MIUI 13 est qu’il disposera de nouveaux widgets interactifs, que vous pouvez voir dans les images que nous vous laissons sur ces lignes, qui ressembleront à ceux que nous pouvons voir sur l’iPhone, mais auront leur propre style.

Une nouvelle barre latérale pour un accès plus rapide à nos applications

MIUI 13 inclura également une nouvelle option vraiment utile et productive : une barre latérale appelée Smart Toolbox où nous pouvons inclure les applications que nous utilisons le plus quotidiennement pour y accéder de manière beaucoup plus rapide et plus facile.

Améliorations du mode à une main

Une autre nouveauté de MIUI 13 est l’inclusion d’une série d’améliorations dans le mode à une main de MIUI, telles que l’intégration de plus de tailles de pouces et une refonte dans le plus pur style Android 12 avec des rectangles aux coins plus arrondis et aux couleurs plus ternes.

Extension de mémoire RAM virtuelle

Mais sans aucun doute, l’une des grandes nouveautés qui atteindra tous les mobiles Xiaomi, Redmi et POCO avec MIUI 13 est l’extension de la mémoire RAM en utilisant son stockage interne.

Cette nouvelle fonction, que nous pouvons activer à partir de l’option Memory Expansion, permettra à tout appareil du géant chinois d’augmenter sa mémoire RAM de 3 Go supplémentaires, ce qui se traduira par de meilleures performances du terminal.

