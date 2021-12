Si vous regardez habituellement des dessins animés en anglais, cette application est exactement ce dont vous avez besoin

Dans Anime TV -Anime Online HD, nous pouvons voir certains des animes les plus populaires en anglais tels que My Hero Academia, One Piece, Full Metal Panic ! ou Jujutsu Kaisen.

Les séries animées n’ont cessé de gagner en popularité ces dernières années, notamment grâce à des titres comme Dragon Ball, Naruto ou Death Note.

Mais bon nombre des meilleurs anime du moment sont en japonais et si vous voulez savoir ce qui arrive à vos personnages préférés, vous avez deux options : apprendre le japonais ou pratiquer votre anglais en les regardant sous-titrés dans la langue de Shakespeare.

Dans le Google Play Store, vous pourrez trouver un grand nombre d’applications pour regarder votre série animée préférée en anglais, mais si vous en cherchez une qui est facile à utiliser, qui a un large catalogue et qui est gratuite, l’application de ce dont nous allons vous parler est exactement ce dont vous avez besoin.

Anime TV-Anime Online HD est la meilleure application pour regarder des animes en anglais sur Android

Anime TV-Anime Online HD est l’une des meilleures applications pour regarder votre série animée en anglais sur votre mobile Android car elle possède un catalogue de plus de 10 000 chapitres des meilleures séries animées, car, dans ledit portefeuille, ils sont inclus certains des les animes les plus chauds comme My Hero Academia, One Piece, Full Metal Panic ! ou Jujutsu Kaisen.

Dès que nous ouvrirons cette application, la première chose que nous allons voir sont les chapitres et les séries animées qui ont été ajoutés plus récemment et juste en dessous de ces deux sections une liste complète avec toutes les catégories d’anime que vous pourrez trouver dans cette application.

De todos modos, si quieres buscar un anime en concreto, tan sólo tienes que pulsar en el icono de la lupa que está situado en la barra superior, escribir el título de la serie que queremos localizar e inmediatamente te aparecerán todos los resultados relacionados con dicha Recherche.

Une fois que vous connaissez l’anime que vous voulez voir, cliquez sur sa couverture et une liste apparaîtra avec tous les chapitres disponibles. Pour voir un chapitre, il suffit de cliquer dessus et de cliquer sur le bouton de lecture situé dans le lecteur intégré en haut de l’application. Pour voir ce contenu en plein écran, il vous suffit de cliquer sur le bouton plein écran qui, comme dans tout autre lecteur vidéo, se trouve dans le coin inférieur droit de celui-ci.

Vous devez garder à l’esprit que dans cette application, vous trouverez à la fois des dessins animés en japonais avec sous-titres en anglais, auxquels vous pouvez accéder depuis l’onglet SUB, et des séries animées en anglais sans sous-titres, disponibles dans l’onglet DUB.

Anime TV-Anime Online HD est une application totalement gratuite avec des publicités, mais sans achats intégrés que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons sous ces lignes.

