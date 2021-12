C’est l’application dont vous avez besoin pour le faire tomber sur Instagram : modèles, filtres et bien plus encore

Unfold est un éditeur de photos et de vidéos complet pour les histoires qui contient plus de 400 modèles pour Instagram.

Instagram est l’un des réseaux sociaux les plus populaires aujourd’hui car il vous permet de partager vos photos avec vos amis et votre famille et de créer des histoires originales qui font ressortir votre veine la plus créative.

Mais si vous faites partie de ceux qui passent des heures à personnaliser une photo ou une vidéo pour qu’elles soient parfaites dans vos Stories, il est probable que l’éditeur intégré d’Instagram soit insuffisant et, pour cette raison, nous allons aujourd’hui parler de l’application vous devez le casser sur Instagram, un outil complet qui contient des modèles, des filtres et bien plus encore. Continuez à lire et découvrez comment devenir un véritable influenceur.

Avec Unfold, vos histoires Instagram passeront au niveau supérieur

Unfold est un éditeur de photos et de vidéos complet pour Instagram qui contient plus de 400 modèles, avec un grand nombre de filtres et même un planificateur de flux qui vous montrera à quoi ressembleront les publications lorsque vous les téléchargerez sur Instagram.

La première chose que vous voyez lorsque vous ouvrez cette application est l’onglet modèles, dans lequel vous pouvez choisir parmi une grande variété d’entre eux, à la fois statiques et dynamiques. Une fois que vous avez choisi le modèle qui vous plaît le plus, il vous suffit de cliquer sur l’option Utiliser ce modèle et de sélectionner la photo que vous souhaitez y intégrer. Une fois cela fait, vous pouvez l’enregistrer sur votre mobile ou le partager directement sur Instagram au sein de vos Stories en cliquant sur l’icône située dans le coin supérieur droit de l’application.

Dans le deuxième onglet de cette application, intitulé Appareil photo, vous pouvez prendre une photo avec votre smartphone et appliquer toutes sortes de filtres pour donner à cette image un style personnalisé. Vous pouvez même appliquer des filtres de mouvement à une image fixe comme le filtre VHS qui imite l’effet classique des bandes vidéo.

Le troisième onglet, intitulé Plan, vous permettra de voir un aperçu de l’apparence des photos lorsque vous les téléchargerez sur Instagram et planifierez leur publication. Pour ce faire, vous devrez lier votre compte dans le réseau social Meta à cette application et cliquer sur l’option Ajouter à la grille. Une fois cela fait, vous pourrez voir à quoi ressemble cette image dans votre flux, car Unfold vous montrera également le reste des photographies que vous avez déjà publiées sur le réseau social et programmera leur publication pour le jour et l’heure que vous souhaitez .

Enfin, l’onglet intitulé Bio Site vous permettra de créer votre propre carte de visite en ligne, dans laquelle vous pourrez inclure votre biographie, les liens vers vos réseaux sociaux et votre site internet et même un bouton pour recevoir des paiements via PayPal.

Unfold est une application totalement gratuite que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Google Play Store que nous vous laissons sous ces lignes, bien que si vous souhaitez profiter de toutes ses fonctions telles que tous les modèles et filtres pour photos et vidéos, le programmeur de vos publications ou du Bio Site, vous n’aurez d’autre choix que d’aller à la caisse et de souscrire l’abonnement Plus qui a un prix de 2,50 euros par mois ou 14,49 euros par an. Cette dernière modalité a une période d’essai de 3 jours afin que vous puissiez tester l’application avant de vous y abonner.

Si ces fonctions vous manquent, Unfold dispose également d’une version Pro qui inclut toutes les fonctionnalités du plan Plus et qui, en outre, vous permettra d’ajouter des polices, des logos et des couleurs personnalisés, de partager vos histoires avec une URL d’histoires et de gérer cet outil depuis sa version web. Cet abonnement a un coût de 5,99 euros par mois ou 42,99 euros par an avec une période d’essai de 7 jours.

