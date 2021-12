Ces 5 jeux sont passés inaperçus cette année, mais ce sont les meilleurs que vous puissiez télécharger

On parle peut-être peu de ces jeux, mais ils sont parmi les meilleurs que vous trouverez sur le Play Store.

Lorsque ces dates arrivent, il est temps de faire le bilan de l’année qui s’apprête à s’achever et une fois que le géant américain a déjà remis les prix Google Play’s Best of 2021, récompenses qui choisissent les meilleures applications et les meilleurs jeux pour Android de 2021, Ce ne serait pas une mauvaise idée pour vous de faire de même et de créer une liste avec les jeux auxquels vous avez le plus joué cette année.

Nous l’avons fait, mais, cette fois, nous avons trouvé plus intéressant de vous proposer une sélection de jeux quelque peu différente. Alors, aujourd’hui, nous venons vous parler des 5 jeux Android qui sont passés le plus inaperçus cette année, mais qui sont les meilleurs que vous puissiez télécharger.

TFT : Tactiques de combat d’équipe

Le premier titre de cette curieuse compilation est TFT : Teamfight Tactics, un jeu de stratégie PvP créé par le studio de League of Legends Riot Games. Ce jeu mettra vos talents de team building à l’épreuve, car vous devrez utiliser des stratégies ingénieuses pour recruter, positionner et combattre vos ennemis dans une bataille libre à 8 joueurs, dans laquelle un seul joueur peut prendre le la victoire.

TFT : Teamfight Tactics est un jeu totalement gratuit qui compte plus de 10 000 000 de téléchargements sur le Play Store, que vous pouvez télécharger à partir du lien ci-dessous.

Shadowmatique

Shadowmatic est un jeu de réflexion défiant l’imagination dans lequel vous devez faire pivoter des objets abstraits à la lumière d’un projecteur pour découvrir quelles silhouettes se cachent dans l’ombre. Ce jeu dispose de 12 salles, chacune agrémentée de son propre concept, atmosphère et musique.

Shadowmatic est un jeu gratuit, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons juste en dessous de ces lignes, qui ne comprend que les 14 premiers niveaux, mais vous pouvez débloquer le jeu complet avec un seul achat de seulement 2, 99 euros

Effet mort 2

Si nous parlons de jeux de tir à la première personne pour Android, les titres qui me viennent à l’esprit sont Fortnite, Call of Duty: Mobile et PUBG Mobile, mais aujourd’hui, nous vous proposons une alternative moins connue qui vous surprendra sûrement.

Dead Effect 2 est un jeu d’horreur à la première personne avec des éléments RPG qui a des graphismes de très bonne qualité et une narration, réalisée par des comédiens professionnels, qui nous plonge pleinement dans l’atmosphère du jeu, dans lequel vous pouvez obtenir plus de 40 mises à jour armes et plus de 100 implants corporels évolutifs pour tuer vos ennemis.

Dead Effect 2 est un jeu totalement gratuit, avec des publicités et des achats intégrés allant de 3,29 euros à 110,62 euros.

GWENT : le jeu de cartes The Witcher

GWENT est un jeu de cartes qui fait partie de la franchise de jeux vidéo à succès The Witcher dans laquelle vous affronterez d’autres joueurs dans des duels très divertissants dans lesquels vous devrez créer soigneusement vos decks, prendre des décisions à la volée et pratiquer votre capacité à vous bluffer. .

Au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, vous acquerrez des sorts et des capacités spéciales qui vous aideront à vaincre vos adversaires.

GWENT : The Witcher Card Game est un jeu gratuit avec des achats intégrés allant de 0,59 € à 159,99 €.

Canabalt HD

Le dernier titre de cette sélection est Canabalt HD, un jeu de plateforme vraiment simple et addictif dans lequel tu devras courir et sauter par-dessus les toits des bâtiments pour aller le plus loin possible avant qu’ils ne tombent.

Canabalt HD est un jeu payant sans publicité ni achats intégrés qui coûte 3,49 euros, un montant que vous pouvez payer en rachetant le solde que vous avez accumulé dans Google Rewards avant son expiration.

