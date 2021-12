Les 20 jeux et applications qui génèrent le plus d’argent sur Android et iPhone, avez-vous également chuté ?

Ce sont les applications mobiles et les jeux qui ont généré le plus de revenus en 2021.

Comme chaque année qui s’achève, le cabinet d’analystes Sensor Tower fait le point sur tout ce qui a été cuisiné aussi bien dans le Play Store que dans l’App Store. Chaque année qui passe, les utilisateurs dépensent plus d’argent pour les applications et comment pourrait-il en être autrement, 2021 ne serait pas une exception.

Réseaux sociaux, applications de rencontres, services de streaming… quelles sont les applications qui ont généré le plus d’argent à la fois dans les stores Google et Apple ? Voyons voir.

Ce sont les applications qui ont généré le plus d’argent en 2021

Avant de lister les applications, il convient de noter qu’une fois encore, les utilisateurs d’Apple dépensent beaucoup plus en applications que les utilisateurs d’Android et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les revenus de l’App Store sont presque le double de ceux du Play Store. Alors que l’App Store a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 85 milliards de dollars (presque 18% de plus que l’an dernier), le Google Store n’a atteint qu’environ 48 milliards de dollars. Malgré tout, cela représente une augmentation de plus de 23% par rapport à 2020.

Mais rentrons-y, TikTok est l’application qui a généré le plus de revenus cette année avec environ deux milliards de dollars. YouTube suit. Piccoma, Tinder et Disney+. Fait intéressant, des applications telles que Netflix ou Spotify n’entrent pas dans le top 10 mondial. A noter également que le nombre d’applications téléchargées dans le Play Store est bien plus élevé que dans l’App Store (et malgré tout elles ont moins de revenus). 111 milliards de téléchargements sur le Google Store contre 32 milliards de téléchargements sur Apple.

Quant aux jeux qui ont généré le plus de revenus, nous n’avons pas non plus trouvé beaucoup de surprises. PUBG Mobile est le numéro un – rappelez-vous que Fortnite ne peut pas être téléchargé depuis les magasins d’applications Google ou Apple – suivi de Honor of Kings et Genshin Impact, le jeu en monde ouvert que des millions de joueurs apprécient chaque jour.

En septième position, il convient de noter Pokémon GO et c’est que malgré le temps qui s’est écoulé, le jeu de Niantic n’est pas seulement l’un des plus joués, mais aussi l’un des plus rentables. Et oui, il y a encore des gens qui jouent à Candy Crush, qui se classe sixième. Incroyable.

