6 meilleurs sites de karaoké : ils sont tous gratuits

Si vous aimez vous amuser, il est temps pour vous d’essayer certains de ces sites de karaoké.

L’une des activités les plus agréables à faire, que ce soit lors de festivités ou de célébrations, est le karaoké. Et c’est celui qui n’aimerait pas se sentir un jour comme un chanteur célèbre, c’est précisément pour cette raison que des pages Web, des applications et des logiciels ont été créés.

Ces plateformes sont chargées de proposer une liste de chansons avec des paroles et des pistes afin que vous puissiez vous amuser à l’aise et vous souvenir du bon vieux temps, cependant, la grande majorité a un prix élevé. Si vous n’avez pas beaucoup d’argent, mais que vous souhaitez passer un bon moment en compagnie de vos amis, jetez un œil aux 6 meilleurs sites de karaoké gratuits.

Ce sont les meilleurs sites de karaoké gratuits

Karafun

Chante bien

Version karaoké

Youtube

PCDJ Karaoké Professionnel

Karaoké Kanto

Ci-dessous, vous pouvez voir une sélection de sites Web pour trouver des karaokés gratuits et variés pour vos célébrations. Il est important de noter que pour utiliser ces sites Web, il ne sera pas indispensable d’avoir un microphone, cependant, pour une meilleure expérience, vous pouvez en avoir un à disposition.

Karafun

Karafun est l’une des pages Web les plus populaires pour les amateurs de karaoké. Ce site Web respecte les normes des meilleurs systèmes de karaoké et est totalement gratuit. Aussi, si la version freemium ne suffit pas, vous aurez la possibilité d’accéder à la version premium en payant l’abonnement.

La grande popularité de Karafun est due à sa fonctionnalité et à sa facilité d’utilisation. Lorsque vous entrez sur le Web, vous devez cliquer sur la section « Catalogue », qui se trouve en haut. À ce stade, la section affichera une option pour rechercher une chanson. Si vous préférez, vous pouvez rechercher parmi les différentes catégories « Rock Legends », « Classic Pop », « Disney » et plus encore.

Chante bien

D’autre part, CantaOkey, cette page a un design minimaliste et conservateur, rendant l’interaction de l’utilisateur assez intuitive. Lorsque vous entrez sur le site Web de CantaOkey, plusieurs options s’offrent à vous. En haut à droite se trouve l’option de recherche, ici vous n’aurez qu’à placer le titre de la chanson.

Sur le côté gauche, vous aurez accès aux différentes catégories telles que « Le plus récent », « Populaire », « Hot », « Tendances », entre autres. Si vous avez choisi une chanson ou une catégorie en particulier, vous devrez cliquer sur la vignette de la vidéo pour lancer la lecture. Et quelque chose de particulier que CantaOkey présente, c’est que vous pouvez jouer la chanson originale ou la version karaoké.

Version karaoké

Un autre des meilleurs sites Web pour trouver du karaoké est Version Karaoké, et malgré le fait que le site Web ne soit pas gratuit, nous ne pouvions pas manquer de le mentionner. Pour profiter du karaoké, il est nécessaire d’avoir un abonnement ou simplement de payer pour la chanson que vous voulez chanter et c’est tout. Les prix varient de 1 à 3 euros.

Mieux encore, le site Web a une version freemium, mais avec une gamme limitée de chansons. Cependant, cela reste une bonne alternative pour sortir.

Sur la plate-forme, vous pouvez trouver des chansons dans différentes langues telles que l’espagnol, l’anglais, le français, l’allemand, entre autres, ainsi que divers genres tels que le blues, les chansons d’amour, la berceuse, le celtique, le jazz, la musique latine, la musique chrétienne, traditionnelle musique et plus.

Et concernant sa facilité d’utilisation, ne vous inquiétez pas, car utiliser la Version Karaoké est assez simple une fois que vous avez trouvé la chanson idéale. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le bouton « Play » et la musique commencera immédiatement à jouer.

Youtube

La plateforme YouTube est considérée comme « la mer de la connaissance », puisque vous pouvez trouver des vidéos sur n’importe quel sujet, que ce soit la culture générale ou le divertissement. Et bien qu’il ne s’agisse pas d’un site Web de karaoké, vous pouvez trouver une variété de karaokés gratuits à apprécier en famille et entre amis.

Pour obtenir ces chansons il vous suffit de faire une petite recherche avec les mots clés, tels que : nom de la chanson + karaoké. Et si vous souhaitez explorer un peu plus, vous pouvez consulter ces chaînes spécialisées en karaoké.

PCDJ Karaoké Professionnel

L’un des meilleurs sites Web pour télécharger un logiciel de karaoké est PCDJ Karaoke Professional, cependant, il n’est pas gratuit. C’est vrai, vous devez payer un abonnement pour avoir accès à tout le contenu. Et c’est une application qui vous fait vivre l’expérience karaoké au maximum, et c’est pourquoi nous ne pouvions pas la laisser passer.

Son interface est assez professionnelle et son logiciel est axé sur les bars ou les lieux de divertissement. Si vous souhaitez télécharger le logiciel et l’essayer, vous bénéficierez d’un essai gratuit pendant 15 jours. Il est disponible pour Mac et Windows.

Karaoké Kanto

Enfin, il y a Kanto Karaoke, un logiciel spécialisé dans le plaisir du karaoké. L’application présente une version PRO et des outils et fonctions assez attractifs, mais si vous voulez juste chanter avec vos amis ou votre famille, la version gratuite suffira.

La plateforme est disponible pour Windows et Mac et l’installation est très simple. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le mot « suivant » et le tour est joué. Une fois que vous avez installé avec succès l’application, il sera nécessaire d’ajouter les chansons.

Mieux encore, il prend en charge des formats tels que CDG, MP3 + G, MP4, entre autres. Donc, si vous débutez dans l’utilisation d’une application de karaoké, la page Kanto Karaoke est parfaite pour vous grâce à ses tutoriels.

Comme vous le verrez, toutes les alternatives ne sont pas des sites Web de karaoké gratuits, nous avons également inclus des applications et des logiciels payants afin que vous ayez une variété. À vous maintenant de sélectionner celui qui correspond le mieux à vos besoins.

