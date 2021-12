Ce sont les pages Web permettant de concevoir et de créer du contenu numérique similaire à Canva. Ils sont gratuits et faciles à utiliser !

Si vous recherchez des sites Web pour créer des logos et des designs de type Canva, ne vous inquiétez pas. Dans cet article, vous connaîtrez les meilleures alternatives pour créer des designs gratuitement.

Actuellement, une grande partie des activités, qu’elles soient économiques, éducatives et de divertissement, se font en ligne. Pour cette raison, une grande partie de la population a choisi de créer diverses entreprises, notamment le branding pour les marques.

Et l’une des plates-formes préférées par les utilisateurs pour créer du contenu numérique est « Canva », cependant, cela ne signifie pas que c’est la seule option. Par conséquent, dans cet article, vous connaîtrez les 7 sites Web de type Canva que vous pouvez utiliser pour créer des designs gratuitement et en ligne.

8 applications similaires à Canva sur Android : concevez et créez sur votre mobile

Meilleurs sites Web pour créer des designs gratuitement et en ligne

Sur Internet, il est possible d’obtenir une grande variété de pages Web pour créer des designs de tous styles totalement gratuits, et sans avoir besoin de télécharger et d’installer une application sur votre appareil mobile.

Ci-dessous, vous pouvez voir une liste des meilleurs sites Web qui remplissent la tâche de créer des conceptions en ligne, il convient de noter que beaucoup d’entre eux ont des caractéristiques et des éléments similaires, mais ils parviennent à se démarquer sous d’autres aspects.

Fotor

Snapp

Pablo.buffe

Picsinge

Bizarre

Klex

Pixlr

Fotor

Si vous avez déjà en tête le logo ou le design de votre marque personnelle et que vous souhaitez le traduire en numérique, alors Fotor est une excellente option. Ce site Web particulier comporte 3 sections spéciales conçues pour créer du contenu numérique, parmi lesquelles nous pouvons mentionner : éditer une photo, créer un design et faire un collage.

Dans la section « Modifier la photo », vous aurez un large éventail d’options pour retoucher l’image que vous souhaitez, elle dispose de filtres assez faciles à utiliser et d’autres plus complexes. Dans l’option « Créer un design » vous aurez des outils pour créer une affiche pour Facebook, YouTube, Instagram…, aux dimensions exactes pour chaque réseau social.

Enfin, il y a « Faire un collage », dans cette section, vous trouverez une série de modèles divisés en différents styles, il vous suffit de choisir celui que vous préférez, d’appliquer des filtres, des éléments, des textes et plus encore.

Snapp

Snapp est un autre site Web de type Canva que vous pouvez utiliser pour créer des designs gratuitement en ligne. Il dispose d’un large éventail d’options pour concevoir du contenu pour les réseaux sociaux, et il est devenu très populaire, car pour y accéder, il vous suffit de créer un compte ou de vous connecter avec votre e-mail.

Bien entendu, après avoir créé votre compte, vous pouvez sélectionner les différentes affiches des réseaux sociaux tels que : Instagram, Facebook, YouTube, Linkedin, Pinterest, Twitter, entre autres. Et comme prévu, chacune des affiches a les dimensions exactes.

Une fois que vous avez sélectionné le message de votre réseau social préféré, il affichera une série de styles, que vous pouvez modifier à votre guise ou vous pouvez simplement commencer avec une toile vierge. Mieux encore, cette plate-forme contient différentes polices où vous pouvez également ajouter des éléments, modifier les couleurs, les dégradés et bien plus encore.

Pablo.buffe

Le site Pablo.buffe est peut-être l’un des plus minimalistes de cette liste, et lorsque vous accédez à la plate-forme, vous pouvez commencer à éditer ou à créer votre design. Dans le coin supérieur droit, vous devrez choisir entre une grande variété de formats pour les réseaux sociaux, ainsi que l’ordre du texte, la taille et le style de police.

Sur le côté gauche du Web, vous devrez choisir des fonds d’écran et, comme prévu, vous pourrez télécharger les photos ou les éléments que vous souhaitez. Pour télécharger le design, il vous suffit de cliquer sur l’option « Télécharger » et votre téléchargement commencera immédiatement, il ne sera donc pas nécessaire de vous inscrire ou quelque chose comme ça.

Picsinge

Picmonkey est un autre site Web de type Canva que vous devriez prendre en compte, surtout si vous souhaitez créer un design en ligne et gratuitement. Afin de créer vos designs, il est essentiel de créer un compte ou de vous connecter avec votre email Gmail.

Une fois le compte créé, vous aurez accès à tous les outils disponibles dans Picmonkey, ledit site Web contient les modèles de réseaux sociaux les plus populaires, et à leur tour ils sont accompagnés de dimensions exactes. Il vous suffit donc de sélectionner le modèle qui correspond le mieux à vos besoins et de commencer à le modifier.

Il dispose clairement d’une série d’outils, que ce soit pour ajouter des éléments, ajouter des textes, des dégradés, des filtres, entre autres. C’est sans aucun doute une alternative à ne pas manquer.

Bizarre

D’autre part, il y a Befunky, un site spécialisé dans la retouche photo et la création de contenu numérique, et où il faut s’inscrire pour pouvoir utiliser tous les outils. Une fois que vous vous êtes enregistré avec succès, vous devez télécharger une photo, soit depuis votre ordinateur, Google Drive, Google Photo ou utiliser une photo proposée par le Web.

Après avoir téléchargé la photo, sur le côté gauche de l’écran, vous verrez des centaines d’outils pour personnaliser le design à votre guise. Et malgré une grande variété d’options, vous ne pouvez utiliser que celles qui n’ont pas le point bleu, qui sont les options freemium. Bien sûr, vous pouvez également payer pour une version premium et profiter d’autres outils.

Klex

Klex s’adresse aux utilisateurs débutants dans le monde artistique, car tous ses modèles ont un design particulier. Pour commencer l’édition il faudra s’inscrire sur la plateforme et après cela, vous pourrez choisir le modèle de votre choix.

En sélectionnant le modèle, vous pourrez modifier chacun des éléments qu’il contient à votre guise, vous pourrez clairement ajouter ou supprimer des éléments, et enfin, vous pourrez télécharger le design, soit en PNG, JPG, Impression SVG, PDF ou PDF.

Pixlr

Pixlr est un site Web de type Canva, simple et facile à utiliser. Comme les autres, il dispose de nombreux modèles pour créer des designs gratuitement et en ligne. Le meilleur de tous est que les modèles sont déjà préparés et vous n’aurez qu’à les modifier à votre guise ou repartir de zéro.

De plus, la plate-forme dispose d’une grande variété d’outils qui vous aideront à personnaliser davantage vos projets et conceptions de manière totalement gratuite.

Les 6 astuces de Google pour retoucher des photos avec son mobile

Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à jeter un œil aux 5 meilleures applications de design mobile, ou mieux encore, apprenez à transférer des objets du monde réel vers Photoshop en prenant une photo avec votre mobile.

Sujets connexes : Technologie