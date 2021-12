Aimez-le ou détestez-le : Razer vient de sortir un ventilateur mobile curieusement conçu

Razer lance un curieux ventilateur pour mobiles au prix de 60 dollars.

Les téléphones portables sont récemment devenus l’un des meilleurs outils pour profiter des jeux vidéo. Avec l’absence de consoles portables -à l’exception de la Nintendo Switch Lite- et avec la naissance du cloud gaming avec des services tels que Google Stadia ou Microsoft xCloud, les smartphones sont une excellente option pour profiter de ce passe-temps fantastique.

Pour afficher un bouton. L’ASUS ROG Phone 5 ou le Xiaomi Black Shark ne sont que quelques-uns des meilleurs exemples de ce dont nous avons déjà parlé. Mais si nous devons parler d’une marque vraiment engagée dans le jeu mobile, c’est bien Razer, qui d’ailleurs vient de lancer un nouvel accessoire pour votre smartphone qui vous intéresserait si vous faites partie de ceux qui passent de longues sessions de jeu. sur votre smartphone.

Razer lance un ventilateur pour mobiles au design assez particulier

Pour une raison étrange que nous ne comprenons pas, les lumières colorées et les conceptions originales sont liées aux accessoires de jeu et c’est que de nouveaux produits comme celui de Razer ne font pas grand-chose pour nier le contraire. C’est un ventilateur pour mobiles au design assez curieux et dont la mission est vraiment simple : éviter que notre mobile ne surchauffe quand on joue beaucoup avec.

Les jeux vidéo mobiles deviennent de plus en plus ambitieux et bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir pour profiter des graphismes de nouvelle génération, les applications exigent de plus en plus de meilleures exigences de la part de nos terminaux. Pour cette raison et comme nous le lisons dans Android Police, Razer lance ce ventilateur à 7 pales qui peut tourner à des vitesses allant jusqu’à 6400 tr/min et qui nous aidera à garder la température de notre smartphone sous contrôle.

Le ventilateur Razer est compatible avec les appareils Android d’une largeur de 67-68 mm ainsi que les iPhone 12 et 13 grâce au MagSafe. Il se connecte via le port USB-C du terminal et est au prix de 60 $. La question est, cela vaut-il la peine de dépenser 60 $ pour contrôler la température de votre smartphone ? Cela doit être apprécié par chacun de vous.

