Ce sont les applications les plus téléchargées de l’année sur iOS et Android

Ce sont les applications les plus téléchargées de 2021.

2021 touche à sa fin et il est temps d’analyser tout ce que l’année a donné. Dans l’Android Play Store et l’iOS App Store, des milliers et des milliers d’applications sont disponibles pour les utilisateurs – à la fois gratuites et payantes – il est donc temps de savoir lesquelles ont été les plus téléchargées.

Les dernières estimations de Sensor Tower, comme nous l’informe Gizmochina, sont que les revenus des deux magasins d’applications atteindront 133 milliards de dollars en 2021, soit près de 20 % de plus que l’année dernière. Mais quelles sont les applications les plus téléchargées ?

Ce sont les applications les plus téléchargées en 2021

Peu de surprises dans les applications les plus téléchargées à la fois de l’App Store et du Play Store. Applications et services populaires que nous avons tous sur nos appareils mobiles, dont beaucoup sont des applications de médias sociaux et de messagerie.

TikTok est l’application la plus téléchargée de 2021. Ce qui est amusant, c’est que si dans l’App Store il est numéro un, dans le magasin d’applications Google, il occupe la troisième position. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième positions sont occupées par des applications de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, toutes issues de l’écosystème Meta.

En sixième position se trouve Telegram, peut-être la meilleure application de messagerie disponible aujourd’hui et qui, bien qu’elle n’ait pas la même popularité que WhatsApp, possède beaucoup plus de fonctions que cette dernière.

La septième option est Snapchat, la huitième Zoom et les neuvième et dixième positions sont occupées par CapCut (une application de montage vidéo) et Spotify, l’application de musique en streaming la plus populaire. En bref, à l’exception de CapCut, les autres sont des applications bien connues que nous avons tous téléchargées à plusieurs reprises.

Sujets associés : applications, Google Play