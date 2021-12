C’est la curieuse histoire du logo Huawei et sa vraie signification

C’est ce que signifie le logo Huawei.

Bien que Xiaomi se soit récemment positionnée comme la deuxième marque qui vend le plus de téléphones mobiles dans le monde, la vérité est que si nous devons (historiquement) mentionner une entreprise chinoise importante dans le monde de la technologie mobile, c’est sans aucun doute Huawei .

Relégué des premières places du classement – en particulier sur les marchés occidentaux – Huawei n’est pas seulement connu pour ses produits fantastiques, mais aussi pour son curieux logo. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que signifiait réellement le logo Huawei ? Eh bien maintenant vous saurez si vous continuez à lire.

Comme on le lit dans le support numérique Huaweicentral, il est vrai que le logo Huawei est connu de la grande majorité des consommateurs. Or, le logo que nous connaissons tous aujourd’hui n’a pas été définitif mais a reçu diverses modifications au fil du temps.

Bien que le logo actuel date de 2018, Huawei a été fondée en 1987 car il ne pouvait en être autrement, sur le territoire chinois. Le premier logo avait 15 lignes rouges et représentait le soleil levant et le lever du soleil à l’est. 2006 devait venir pour que le logo reçoive un grand changement, modifiant ces 15 lignes rouges pour les 8 « pétales » que nous connaissons tous. Le logo d’ailleurs représente une fleur de chrysanthème, une plante originaire d’Asie.

Le logo actuel conserve l’essence du précédent, bien qu’en se passant de certains dégradés, obtenant un résultat un peu plus occidental. Prouver que Huawei est une entreprise qui non seulement se contente de réussir en Chine mais veut aussi être présente partout dans le monde.

Huawei est aujourd’hui l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde. Elle fabrique non seulement des téléphones mobiles, mais également d’autres produits de haute qualité tels que des téléviseurs, des écouteurs sans fil, des tablettes et même des montres intelligentes.

